Pour 2022, LG a sorti quatre nouvelles déclinaisons de ses écouteurs sans-fil Tone Free.Les LG Tone Free T90 visent le haut de gamme. Ces écouteurs améliorent la recette des FP9. Compatibles aptX Adaptive, les LG Tone Free T90 supportent également le Dolby Head Tracking et le Dolby Atmos pour une immersion optimisée.

Certifiés IPX4, les T90 peuvent tenir 9h en désactivant l’ANC (réduction de bruit active), tandis que le boîtier de recharge ajoute 20h.

Même chose pour les T60 côté autonomie et étanchéité. En revanche, cette version, plus abordable côté prix, perd le Dolby Head Tracking, sa réduction de bruit active perd l’optimisation en temps réel, et son boîtier tire un trait sur le chargement sans-fil et la fonctionnalité Plug & Wireless.

Enfin, la nouvelle gamme LG Tone Free Fit, composée de deux modèles, les TF7 et TF8, est destinée principalement aux sportifs.

Avec une certification IP67 (pour mieux résister à l’eau), une autonomie de 10h (20 heures de plus avec boîtier), la forme des écouteurs change, à commencer par la présence d’ailettes pensées pour améliorer la tenue dans l’oreille.