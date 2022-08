Le groupe Xiaomi a officiellement révélé aujourd’hui l’état de développement de la technologie Xiaomi Pilot, dans le cadre de la première mise à jour de la R&D et des effectifs depuis l’annonce de son entrée dans le segment des véhicules électriques intelligents en mars 2021, il y a 500 jours. Xiaomi prévoit d’investir 3,3 milliards de RMB dans la première phase de R&D de sa technologie de conduite autonome, et a mis en place une équipe de R&D assez importante composée de plus de 500 professionnels de classe mondiale. Une série d’acquisitions de valeur et d’investissements stratégiques dans des entreprises en amont et en aval ont également permis à Xiaomi de développer régulièrement ses capacités industrielles à moyen et long terme dans le domaine de la conduite autonome.

Au cours de la conférence de presse du 11 août 2022, Xiaomi a également publié une vidéo d’essai routier en direct de sa technologie de conduite autonome, démontrant ses algorithmes avancés et sa capacité à gérer une liste complète de scénarios.

« La technologie de conduite autonome de Xiaomi adopte une approche full stack auto-développée, et le projet a progressé au-delà des attentes », a déclaré Lei Jun, fondateur, président et PDG du groupe Xiaomi.

Premier investissement dans la phase de R&D planifié à 3,3 milliards de RMB, recrutement de talents et déploiement à l’échelle de l’industrie.

Depuis qu’elle a annoncé son entrée dans l’industrie des véhicules électriques intelligents, Xiaomi est restée déterminée à entrer dans le domaine de la conduite autonome. La progression de l’entreprise de zéro à un a été rendue possible par l’allocation de ressources importantes à la R&D, l’embauche sélective des meilleurs talents du secteur et l’investissement dans les entreprises en amont et en aval.

Comme l’a révélé Lei Jun, Xiaomi prévoit d’investir 3,3 milliards de RMB dans la première phase de R&D de sa technologie de conduite autonome, et la taille de l’équipe dédiée dépasse désormais 500 personnes. D’ici la fin de l’année, l’équipe devrait continuer à croître pour atteindre plus de 600 membres.

Depuis sa création officielle l’année dernière, l’équipe de conduite autonome de Xiaomi a attiré de nombreux professionnels de haut niveau. Actuellement, le département de 500 membres comprend 50 experts de l’industrie qui forment l’épine dorsale de l’équipe, ainsi qu’un bagage éducatif exceptionnel dans toute l’équipe, plus de 70 % d’entre eux étant titulaires d’une maîtrise ou d’un doctorat. Les principaux membres de l’équipe ont travaillé pour certaines des entreprises les plus célèbres dans le domaine de l’IA. Leur expertise professionnelle couvre tous les domaines nécessaires au développement de la technologie de conduite autonome développée par Xiaomi, notamment : capteurs, puces, algorithmes, simulation, chaîne d’outils, plateforme de données, etc.

Xiaomi a acquis en totalité la startup de conduite autonome Shendong Technology, afin d’améliorer son expertise technologique en matière de conduite autonome et son vivier de talents. En outre, Xiaomi s’est également engagée à renforcer ses capacités industrielles stratégiques à moyen et long terme en investissant 2 milliards de RMB dans plus de dix entreprises en amont et en aval dans le domaine de la conduite autonome. Ces entreprises couvrent une variété de catégories, telles que les capteurs de base, les actionneurs de base, les contrôleurs de domaine, etc.

Algorithme auto-développé, visant à devenir un leader de l’industrie des véhicules électriques intelligents en 2024

Xiaomi adopte une approche autodéveloppée de la pile complète pour la technologie de conduite autonome, couvrant tous les domaines essentiels, tels que le développement matériel et logiciel, la perception et le positionnement, et se concentre sur des solutions propriétaires à grande échelle pour permettre des capacités complètes de données en boucle fermée. Cette approche permet d’itérer rapidement les algorithmes de conduite autonome en fonction des besoins des utilisateurs.

Dans une vidéo de démonstration, le véhicule d’essai de Xiaomi a présenté une conduite assistée précise, sûre et intelligente dans de multiples scénarios, notamment des demi-tours, des ronds-points et une conduite continue en descente.

En mettant l’accent sur le stationnement, l’équipe de conduite autonome de Xiaomi a annoncé une solution innovante de stationnement automatique qui couvre des scénarios tels que les « places de stationnement réservées », le « service de voiturier autonome » et la « recharge automatique par bras robotisé ». À l’avenir, d’autres services de stationnement seront mis à disposition et, afin de se conformer aux lois et réglementations nationales pertinentes, un mélange d’IA et de fonctionnalités axées sur les services sera ajouté.

Lei Jun a également mentionné que Xiaomi prévoit de créer une flotte de 140 véhicules de test dans la première phase de développement de sa technologie de conduite autonome. Ils seront testés individuellement dans tout le pays, avec pour objectif de devenir un leader de l’industrie des véhicules électriques intelligents en 2024.

Outre l’utilisation de ressources internes, l’équipe de Xiaomi Auto bénéficie également du soutien de plusieurs autres équipes de Xiaomi, telles que le laboratoire d’intelligence artificielle de Xiaomi, l’équipe de l’assistant d’intelligence artificielle de XiaoAi et l’équipe de l’appareil photo du smartphone, afin de créer conjointement une expérience de conduite autonome de pointe.

En un peu plus d’un an, la technologie de conduite autonome de Xiaomi a réalisé une véritable progression de 0 à 1, et est devenue une nouvelle force attirant une attention considérable dans l’industrie.