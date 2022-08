LG Electronics (LG) a dévoilé sa nouvelle solution de blanchisserie compacte WashTower™ à l’IFA 2022. La nouvelle WashTower est un deux-en-un entièrement intégré qui combine une laveuse et une sécheuse séparées, un panneau de commande tout-en-un et une intelligence artificielle avancée dans une seule unité peu encombrante pour offrir une plus grande commodité.

Solution de lessive idéale pour un ménage d’un ou deux membres, le nouvea0000u WashTower apporte une meilleure efficacité de l’espace à la maison.

Par rapport au WashTower 2019, son grand frère, sa largeur et sa profondeur ont été réduites de 100 et 170 millimètres, respectivement, tandis que sa laveuse offre une capacité généreuse de 13 kilogrammes et sa sécheuse, une capacité de 10 kilogrammes.

La hauteur inférieure du produit – réduite de 235 millimètres – permet un accès plus confortable au linge dans le sèche-linge positionné sur la moitié supérieure de l’appareil, une gestion plus facile des filtres et la possibilité d’installer WashTower Compact dans des pièces avec des plafonds plus bas.

De plus, le nouveau modèle innovant WashTower fait passer l’expérience utilisateur – et les résultats de lavage – à un niveau supérieur grâce aux technologies de lavage avancées de l’entreprise.

Grâce à l’intelligence artificielle Direct Drive™ (AI DD™), la laveuse est capable d’identifier le schéma de lavage le plus approprié (mouvements du tambour, température de l’eau et durée du cycle de lavage) pour chaque charge, réduisant ainsi les dommages aux tissus pour aider les vêtements à durer plus longtemps.