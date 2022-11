Reconnu pour l’excellence technologique et de conception de ses dernières solutions de style de vie, LG Electronics (LG) vient de remporter plusieurs prix de l’innovation CES® 2023, dont trois prix convoités Best of Innovation pour LG OLED dans les catégories périphériques informatiques, jeux et affichage vidéo.

Décerné chaque année par la Consumer Technology Association (CTA) – l’organisation derrière le CES, le plus grand salon annuel de l’électronique grand public au monde – le programme CES Innovation Award récompense les produits et services de consommation innovants dans une multitude de catégories d’appareils et de technologies.

Sur les 28 honneurs que LG recevra au CES 2023, 12 (dont deux Best of Innovation Awards) ont été décernés aux téléviseurs OLED de LG, marquant la 11e année consécutive que les téléviseurs auto-éclairés de la société ont reçu des CES Innovation Awards.

Parmi les autres produits gagnants, mentionnons le LG WashTower™ Compact, le moniteur de jeu OLED UltraGear™ de LG et le système de haut-parleurs Bluetooth XBOOM 360 de LG.

La liste complète des lauréats du prix de l’innovation CES 2023 de LG sera annoncée au CES 2023 (du 5 au 8 janvier 2023).