Huawei Consumer Business Group accompagne les clients en proposant une large gamme de produits & services durant le mois de novembre 2022. Entre offres, services et meilleurs produits, Huawei fournit aux clients tunisiens tout ce dont ils ont besoin pour réussir leurs projets.

Black Friday 2022 : Panoplie de produits et de cadeaux

Durant le mois de novembre et à l’occasion du Black Friday, Huawei propose des offres exceptionnelles sur une large gamme de produits disponibles en Tunisie. Entre cadeaux et promotions, les clients de Huawei peuvent profiter de la campagne pour apporter la dernière technologie de Huawei par des achats hors ligne.

Les promotions Black Friday englobe 9 appareils Huawei : des smartphones (HUAWEI P50 Pro, HUAWEI nova 9 & HUAWEI nova Y90) des ordinateurs portables (HUAWEI Matebook D14 & HUAWEI Matebook 14), des objets connectés (HUAWEI Watch Fit) et des accessoires audio (HUAWEI Freebuds Lipstick).

Pendant tout le mois de novembre, le Black Friday se déroule dans les Huawei Experience Store et d’autres boutiques. De nombreuses surprises et cadeaux sont disponibles pour célébrer cette période pour tous les fans de Huawei en Tunisie.

« Service Mega offers » par Huawei chaque 3 derniers jours ouvrables du mois

Pour optimiser l’utilisation des smartphones Huawei et essayer de garder le contact avec les clients, Huawei lance une nouvelle campagne de service à la fin de chaque mois. Du 28 au 30 novembre 2022, tous les clients peuvent se rendre dans nos centres de service agréés SMART SERVICES pour le nettoyage et le remplacement gratuit du film de protection de l’écran. Tous les clients peuvent également réparer leurs appareils sans frais de main-d’œuvre et tenter de gagner un cadeau.