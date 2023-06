OPPO, partenaire mondial officiel de l’UEFA Champions League, a réuni des publics du monde entier pour se joindre à la marque et à son ambassadeur mondial, Kaká, et ce afin d’assister à la naissance d’un nouveau champion lors de la finale de la Ligue des champions de l’UEFA 2023.

Dans le cadre des célébrations, le légendaire Kaká a rejoint OPPO à Istanbul pour rencontrer les fans dans la tente d’accueil exclusive OPPO dans le village des champions et au stand OPPO au stade olympique d’Atatürk, en leur offrant des expériences exclusives pendant le très attendu match final de l’UEFA Champions League.

« En tant que partenaire mondial officiel de l’UEFA Champions League, OPPO s’engage à offrir la meilleure expérience aux fans de football du monde entier », a déclaré Elvis Zhou, CMO OPPO Overseas. « En joignant nos forces à Kaká, nous avons créé une expérience inégalée qui permet aux fans de s’immerger pleinement dans l’excitation de l’UEFA Champions League et de profiter du spectacle sportif ultime », a-t-il ajouté. « Ce fut une expérience incroyable de retourner à Istanbul avec OPPO pour assister au couronnement d’un nouveau champion lors de la finale de l’UEFA Champions League 2023 », a déclaré Kaká. Il a précisé « Une fois de plus, nous avons vu des miracles se produire à la fois sur et en dehors du terrain ici. Avec OPPO, j’ai hâte d’inspirer les fans de football du monde entier à faire eux aussi leurs propres miracles ».

La tente d’accueil OPPO au village des champions suscite l’enthousiasme lors d’une finale intense afin d’offrir des expériences inégalées. Elle constitue une opportunité hautement immersive et engageante aux invités sélectionnés lors de la finale.

Tente d’accueil OPPO

Dans la zone d’expérience, les invités ont été conviés à rejouer des moments inspirants des compétitions passées et présentes de l’UEFA Champions League avec une variété d’accessoires, notamment une réplique du trophée de l’UEFA Champions League, les maillots des deux équipes finalistes, ainsi qu’un tableau de bord numérique inspiré de l’écran de couverture OPPO Find N2 Flip. L’innovation technologique de pointe d’OPPO était également pleinement exposée dans une gamme de produits interactifs. Avec des images à couper le souffle prises par les smartphones OPPO et affichées sur les appareils OPPO Pad et OPPO Find X6 Pro et les impressionnants écouteurs sans fil Enco X2 et OPPO Watch 3 Pro, les invités ont eu un accès pratique aux dernières technologies d’OPPO.

Kaká est également venu saluer les fans à la tente d’accueil et a exécuté ses propres compétences en participant à un défi de démarrage. Les invités ont même eu la chance de gagner une mini réplique du ballon de la finale de l’UEFA Champions League signée par Kaká lors d’un tirage au sort.

“Inspiration Ahead” au stand OPPO

S’inspirant des fans de football et de leur rôle pour soutenir leurs équipes à remporter chaque match en tant que « 12ème joueur » irremplaçable sur le terrain, OPPO a également présenté une exposition immersive au stade olympique d’Atatürk, où les fans ont pu découvrir l’excitation et l’anticipation d’être appelés pour le grand match depuis le banc de l’équipe.

L’exposition expérientielle a également donné aux fans une occasion exclusive de prendre des photos avec le légendaire Kaká, en utilisant le dernier produit phare pliable d’OPPO, Find N2 Flip, et les capacités exceptionnelles de l’appareil photo d’OPPO Find X6 Pro. Pour ajouter à l’excitation, les fans ont reçu les maillots et les écharpes des deux finalistes de l’UEFA Champions League 2023, Manchester City et Inter Milan, enregistrant les moments passionnants avec les smartphones OPPO. Ces photos ont été imprimées et données aux fans comme souvenir de cet événement unique.

Kaká au stand OPPO

Dans les instants précédant le coup d’envoi du grand match, Kaká a rencontré également son vieil ami Luis García, plusieurs années après le « Miracle d’Istanbul ». Les deux joueurs se sont souvenus de leur rencontre fatale sur le même sol en 2005 et ont pris des photos avec l’OPPO Find X6 Pro pour commémorer leurs retrouvailles et souhaiter bonne chance aux deux équipes finalistes.

Rencontre de Kaká avec Garcia

« Nous sommes ravis de conclure la première saison de notre partenariat mondial avec OPPO, une marque avec laquelle nous partageons une passion pour l’inspiration et l’innovation », a déclaré Guy-Laurent Epstein, directeur marketing de l’UEFA avant d’ajouter « Je suis convaincu que notre collaboration se déroulera de manière transparente, afin d’unir l’esprit de l’UEFA Champions League avec les produits exceptionnels et la technologie de pointe d’OPPO en offrant des expériences encore plus excitantes aux fans ».

Grâce à ses partenariats avec certains événements sportifs les plus prestigieux au monde, OPPO respecte son engagement à offrir des expériences uniques aux fans du sport mondial. Avec son ambassadeur mondial, Kaká, les fans de football et sa base d’utilisateurs internationaux, OPPO a été témoin du couronnement d’un nouveau champion et d’innombrables moments inspirants lors de la finale de l’UEFA Champions League 2023.

En tant que partenaire mondial officiel de l’UEFA Champions League, OPPO continuera de capturer et de célébrer des moments plus remarquables dans cette compétition renommée alors qu’elle se prépare pour le coup d’envoi de la compétition de la saison prochaine cet été.