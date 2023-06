Alors que les enjeux autour de la cybersécurité ne cessent de croitre, de plus en plus d’entreprises, et de revendeurs, sont à la recherche d’un modèle de ventes axé sur le service et sur la mensualisation. Avec le lancement de sa plateforme, où les revendeurs pourront proposer tout le portefeuille de solutions Kaspersky à destination des entreprises, mips s’inscrit dans l’actualité de la demande, et ouvre la marche vers un modèle porteur, et en pleine croissance à travers le monde. Le modèle MSP, « managed service providers » permet en effet à des revendeurs sélectionnés, agréés, de proposer une offre de cybersécurité sous forme d’abonnement mensuel, afin notamment, de fournir tout le service en matière de cybersécurité, mais également de mensualiser les clients, qui ne peuvent pas toujours investir, ni en outils ni en ressources, en interne. Un modèle qui a fait ses preuves et qui s’ouvre enfin à l’Afrique avec la nouvelle plateforme MSP for Africa, première plateforme MSP pour les produits Kaspersky, en Afrique.

Mips est un distributeur historique de Kaspersky, depuis plus de 15 ans, basé en Tunisie, il adresse des clients à travers toute l’Afrique. L’entreprise bénéficie aujourd’hui d’un solide portefeuille de clients et permet aux solutions de Kaspersky de rayonner à travers la Tunisie, mais également toute l’Afrique. Mips se pose aujourd’hui comme une référence en matière de distribution de solutions de cybersécurité. Aujourd’hui, l’entreprise souhaite étendre son offre et adresser de nouveaux revendeurs, spécialisés dans l’infogérance, pour que ces derniers étoffent leur offre de service avec des capacités en cybersécurité. Le marché tunisien est particulièrement dynamique et ce lancement de la plateforme, intitulée MSP for Africa, s’inscrit dans une démarche d’avenir et répond aux exigences du marché d’aujourd’hui, et de demain.

Le modèle MSP permet de proposer des solutions de cybersécurité sur un modèle de services, ce qui permet aux entreprises de se reposer sur un partenaire de confiance dans l’administration et la gestion de la cybersécurité au quotidien.

Une solution de cybersécurité complexe ne garantira pas la meilleure protection si elle n’est pas mise en œuvre par un spécialiste compétent. Pour les entreprises, la recherche d’un travailleur qualifié dans ce domaine est rendue d’autant plus difficile du fait de la pénurie mondiale d’experts en sécurité informatique. Ce phénomène a été quantifié par (ISC)² qui a fait état d’un déficit de compétences de 3,4 millions de professionnels sur le marché de l’emploi cyber dans son étude 2022. Cette situation a contraint les entreprises à externaliser certaines fonctions informatiques auprès de fournisseurs de services managés (MSP) ou de fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP) afin d’obtenir une expertise adaptée et de perfectionner leurs équipes.

Chez Kasperksy, le modèle MSP existe depuis environ 5 ans et l’objectif de l’entreprise est de permettre aux partenaires, prestataires de services experts en cybersécurité d’avoir un modèle d’abonnement économique plus souple mais également de pouvoir proposer une véritable valeur ajoutée, une prestation de service auprès de ses entreprises clientes. Le partenaire MSP est le chef d’orchestre, il gère, il administre les solutions de ses différents clients.

La plateforme MSP développée par MIPS permettra donc aux revendeurs de générer des licences via les API chez Kaspersky de manière totalement autonomes afin qu’il puisse se concentrer sur le service à fournir.

Pour qui ?

Aujourd’hui, cette offre est destinée avant tout aux revendeurs qui proposent déjà de l’infogérance et qui souhaitent étoffer leur offre avec des services de sécurité. Afin de garantir une qualité de services, MIPS adressera son réseau pour proposer le modèle MSP de manière qualitative afin que les revendeurs puissent être certifiés sur les solutions Kaspersky et proposer de la valeur ajoutée aux clients, en plus d’une option de mensualisation et de flexibilité dans les paiements. Devenir un revendeur MSP requiert de l’excellence, car il s’agit de respecter les exigences de qualité en matière de service, de Kaspersky mais également de maitriser les offres, les outils, et les problématiques liées à la cybersécurité.

Aujourd’hui la plateforme MSP for Africa pourra proposer toute la gamme de solutions de Kaspersky pour les entreprises : de la threat intelligence aux solutions best-seller d’EDR Optimum, ou EDR Expert en passant par le Kaspersky Endpoint Security Cloud ou encore le Kaspersky Managed Detection and Response. Kaspersky propose également des formations expertes, à la fois accessibles à la vente pour les entreprises et à la fois, pour former les revendeurs, afin que ces derniers puissent délivrer la meilleure capacité de service Kaspersky à leurs clients.

Emna Haouala, directrice générale de MIPS explique « nous sommes fiers de lancer cette offre, première plateforme MSP Kaspersky en Afrique parce que nous savons que nous adressons un marché en pleine croissance. Pour le moment, cela n’adressera que quelques revendeurs déjà initiés, mais l’idée est de faire grandir nos revendeurs existants et d’en convaincre d’autre, à l’avenir, de nous faire confiance en proposant des offres de services. »

Kaspersky propose aujourd’hui des tarifs et des avantages partenaires particulièrement intéressants pour les MSP. De nombreuses remises arrière sont proposées afin de faire gagner plus d’argent à ces partenaires. Afin de maintenir les exigences de qualité de service et de maitriser les outils, Kaspersky propose des formations spécifiques à destination de ses partenaires MSP, afin qu’ils restent à la pointe de la cybersécurité.

Pascal Naudin, Directeur commercial B2B pour Kaspersky Afrique du Nord, de l’Ouest et Afrique Centrale explique « nous sommes fiers de lancer notre modèle MSP en Afrique avec MIPS avec qui nous entretenons d’excellentes relations de confiance depuis de nombreuses années. Cette plateforme est avant-gardiste sur la région, mais nul doute qu’elle va inspirer d’autres initiatives, et qu’elle devrait également trouver son audience pour permettre plus d’autonomie, de flexibilité et d’opportunités pour les revendeurs en Afrique, et les entreprises à la recherche de services de haute qualité en cybersécurité ».

Pour en savoir plus, rdv sur www.mspforafrica.com