La HUAWEI MatePad SE continue de s’adresser aux personnes de tous âges et comprend des caractéristiques qui garantissent la sécurité des jeunes utilisateurs. Il est doté d’un écran FullView 2K de 10,4 pouces, d’un puissant processeur Octa-core 6nm, d’un son immersif et d’une multitude d’autres fonctions intelligentes. En résumé, la HUAWEI MatePad SE est le choix idéal pour tous ceux qui recherchent une tablette abordable et polyvalente que tous les membres de la famille peuvent utiliser.

Plongez dans l’action avec l’écran HUAWEI FullView 2K

La HUAWEI MatePad SE est une tablette parfaite pour le divertissement. Elle offre un grand écran pour profiter des films et des jeux, tout en profitant d’une taille appropriée pour être transportée en voyage et tenue d’une seule main. De plus, la HUAWEI MatePad SE offre un écran HUAWEI FullView 2K de 10,4 pouces avec un rapport écran/corps de 83%, une résolution 2K et une densité de 225 pixels pour une expérience visuelle vive et délicieuse. Le réglage de la luminosité à 4096 niveaux permet à l’écran d’ajuster la luminosité de l’écran en temps réel en fonction des conditions d’éclairage ambiantes et de garder vos yeux à l’aise à tout moment. La HUAWEI MatePad SE a passé les certifications[1] TÜV Rheinland Low Blue Light et Flicker-free, démontrant un soulagement prouvé de la fatigue oculaire.

Processeur octa-core 6nm : Des performances imparables

La HUAWEI MatePad prend les performances très au sérieux. En effet, elle utilise un processeur 6nm puissant et efficace, capable de fournir des performances constantes pendant de longues périodes. Et comme il est très économe en énergie, l’autonomie de la batterie est plus longue, ce qui est très souhaitable pour une tablette de ce type. Vous pouvez ainsi regarder plusieurs épisodes de vos émissions préférées sans avoir à brancher la tablette entre-temps.

Son ambiophonique optimisé par Histen 8.0

En matière de divertissement, les images ne racontent que la moitié de l’histoire. Le reste est une question de son. Heureusement, la HUAWEI MatePad SE intègre deux haut-parleurs dans son corps mince, qui génèrent du son à gauche et à droite pour offrir une expérience d’écoute totalement immersive. En conséquence, vous bénéficiez d’une scène sonore plus large qui ajoute plus de dimensions au son et crée une expérience d’écoute plus réaliste. En outre, la tablette adopte la version améliorée d’Histen 8.0, qui propose des effets audio auto-adaptables et contextuels, ainsi qu’un réglage fin, qui tient compte de la gamme de fréquences et du niveau de volume et permet d’améliorer la clarté de la voix.

La tablette peut améliorer les voix humaines pour que les dialogues de films, les vidéos courtes, les cours en ligne et les appels vidéo deviennent un véritable plaisir. Un algorithme unique d’extraction de la voix humaine sur le canal central fait ressortir les voix. Mieux encore, la HUAWEI MatePad SE utilise l’algorithme de la couche inférieure pour identifier les types d’applications et ajuster automatiquement les effets sonores du haut-parleur, conservant ainsi un son impeccable sans avoir à lever le petit doigt.

Interactions sans faille avec le Super Device

La HUAWEI MatePad SE est dotée de fonctions Super Device qui vous permettent de gérer vos appareils et connexions à partir d’un seul endroit et même de partager des appareils entre comptes, ce qui rend les opérations inter-appareils plus faciles que jamais. La HUAWEI MatePad SE vous permet de vous connecter à une paire de FreeBuds en faisant simplement glisser les icônes correspondantes. Par exemple, il suffit d’un simple glisser-déposer pour basculer l’audio de la tablette vers une paire de FreeBuds.

La tablette offre une expérience utilisateur transparente grâce à ses widgets de service empilables de même taille et à des combinaisons de widgets de service et de raccourcis de tailles différentes, pour un accès plus facile à vos contenus et fonctionnalités préférés. La toute nouvelle fonction[2] multifenêtre transforme la tablette en un outil multitâche remarquable en prenant en charge jusqu’à quatre tâches simultanées. La nouvelle fonction App Multiplier améliorée vous permet d’ouvrir jusqu’à quatre tâches en cours dans une seule application.

Le coin des enfants : Un compagnon pour les enfants

Les tablettes sont un excellent moyen d’aider les enfants à apprendre de nouvelles choses et pour les parents de divertir leurs enfants. Mais en même temps, les enfants peuvent ne pas comprendre qu’il faut limiter leur temps d’écran. S’ils ne sont pas correctement surveillés, les enfants peuvent devenir dépendants des jeux et des dessins animés, ce qui peut nuire à leur vue et à leur motivation à apprendre.

Les parents peuvent gérer le temps d’utilisation, les applications et le contenu sur Kids Corner, ce qui leur permet de définir plusieurs intervalles de temps limite tout au long de la journée. Dans la gestion des applications, les parents peuvent sélectionner les applications auxquelles les enfants peuvent accéder ainsi que les vidéos et les images que les enfants peuvent voir dans la gestion du contenu. Les enfants peuvent utiliser le mot de passe pour déverrouiller l’écran et entrer directement dans Kids Corner afin de voir le contenu approprié sans affecter l’utilisation de leurs parents. Le Coin des enfants est conçu pour faire du HUAWEI MatePad SE un appareil adapté aux enfants grâce à sa fonction de protection oculaire multicouche et au contrôle parental. Il comporte également des fonctions qui concilient l’éducation et le divertissement. En outre, il aide les parents à s’assurer que leurs enfants sont en sécurité lorsqu’ils utilisent la tablette.

Léger et fiable

La HUAWEI MatePad SE est fabriqué en alliage d’aluminium et utilise un processus de sablage anodisé pour produire un brillant métallique à couper le souffle. La tablette est conçue dans une perspective d’avenir et comme une ode à l’esthétique symétrique classique, ce qui en fait le complément idéal de tout foyer. En tant que tablette destinée à la maison, la HUAWEI MatePad SE ne pèse que 440 g et offre une prise en main confortable. Son corps durable a été testé pour résister aux chutes et à l’extrusion, de sorte que les petits incidents et les chutes ne fissurent pas l’écran et ne déforment pas le corps, ce qui rend l’appareil particulièrement adapté aux enfants.

[1] 1L’écran a obtenu la certification TÜV Rheinland Low Blue Light. Conditions de test : Lorsque le mode confort des yeux est activé, l’écran a passé le test de lumière bleue du TÜV Rheinland (à l’exclusion du réglage de la température de couleur). Le mode confort des yeux doit être activé dans les paramètres. Une fois le mode activé, l’écran prend une légère teinte jaune. Ce produit n’est pas destiné à un traitement médical.

[2] Sur le MatePad SE, un maximum de trois tâches simultanées sont prises en charge par la fonction Multi-fenêtres, y compris deux fenêtres divisées et une fenêtre flottante.