En partenariat avec le Ministère de la Santé, Orange Tunisie et ses partenaires lancent deux initiatives digitales pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Orange Developer Center lance M3ak, la plateforme d’entraide entre citoyens tunisiens

Les experts de l’école du code, Orange Developer Center, ont développé, avec l’appui du Ministère de la Santé, en un temps record dû au contexte de crise sanitaire, M3ak, une plateforme numérique d’entraide entre Tunisiens, en versions web et mobile, bilingue (arabe et français) et 100% gratuite. Cette application permet de mettre en relation tout citoyen ayant besoin d’une aide spécifique avec toute personne prête à la lui donner. Sous forme d’annuaire riche et complet pour les tunisiens bénévoles et les citoyens, associations, hôpitaux ou entreprises qui souhaitent lancer des appels aux dons ou des demandes d’aide, M3ak affiche les différentes catégories d’aide (dons matériels, aide alimentaire, garde et surveillance de personnes âgées, soutien moral…), la disponibilité de chacun ou encore les zones d’intervention pour apporter soutien et assistance. La plateforme fournit également des informations très utiles, comme les conseils pour se prémunir contre le virus et empêcher sa transmission, les différents symptômes, l’accès à tous les numéros d’urgence (SAMU,…) et de signalement des comportements à risque, etc.

M3ak est accessible sur le web à l’adresse https://m3ak.orange.tn/ et sur les smartphones en version Android.

Les FabLabs Solidaires, soutenus par la Fondation Orange, se sont lancés dans la fabrication de visières pour les professionnels de la santé

Dès la propagation du Covid-19 et suite à la forte demande du corps médical, 3 associations partenaires d’Orange Tunisie, l’Association Jeunes Science de Tunisie (AJST), EL Space et Djagora, qui gèrent 6 FabLabs Solidaires à Tunis, Sfax et Gabès, tous soutenus par la Fondation Orange, se sont lancées corps et âme dans la fabrication de visières de protection.

Ces visières ont été fabriquées à partir de polypropylène grâce aux découpeuses laser.

Avec un temps de fabrication très rapide (une minute environ), le prototype est de très bonne qualité, souple, robuste et facile à stériliser. Il est fabriqué en grandes séries et distribué sur l’ensemble du territoire à un très grand nombre d’hôpitaux. A noter que la découpeuse laser permet de produire 3000 visières de protection par jour.