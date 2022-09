Samsung Electronics, le premier fabricant mondial de téléviseurs pendant 16 années consécutives, a annoncé une collaboration avec Prime Video qui offre aux fans la possibilité de découvrir du contenu 8K exclusif de la très attendue série “The Lord of the Rings: The Rings of Power” uniquement sur la coupe de Samsung. écrans de bord.

Avant la première de la série du 2 septembre sur Prime Video, les fans de Tolkien et les nouveaux venus ont eu également un accès anticipé à du contenu exclusif uniquement avec Samsung. À New York, Samsung a organisé un événement exclusif de projection de 25 minutes de contenu des deux premiers épisodes de la série sur son mur vidéo LED de trois étages au Samsung 837 – son centre d’expérience phare. À partir de cette semaine, la création dynamique de la série fera ses débuts sur les écrans numériques LED emblématiques de Samsung surplombant Times Square à New York, Piccadilly Circus à Londres et la Piazza del Duomo à Milan.

Samsung sera le premier à proposer du contenu de série en résolution 8K grâce à un aperçu personnalisé avec des scènes exclusives. Les téléspectateurs auront l’occasion de vivre le voyage épique avec une profondeur et des détails inimaginables sur les téléviseurs Samsung Neo QLED 8K et les écrans Micro LED 8K « The Wall ». Les opportunités pour les fans d’accéder à la bande-annonce exclusive 8K seront annoncées prochainement.

« Des collaborations comme celle-ci marquent une étape majeure dans la mise au premier plan de la technologie d’affichage 8K – la technologie d’affichage la plus haut de gamme pour les téléspectateurs », a déclaré Simon Sung, vice-président exécutif et chef de l’équipe des ventes et du marketing de l’activité d’affichage visuel chez Samsung Electronics. « Pour la première fois, les fans peuvent découvrir les images époustouflantes du “The Lord of the Rings: The Rings of Power” sur les téléviseurs Samsung Neo QLED 8K. »

« Lorsque nous réfléchissions à la façon d’immerger nos fans mondiaux dans le monde du “The Lord of the Rings: The Rings of Power”, la technologie et les écrans exceptionnels de Samsung semblaient être un choix naturel », a déclaré Andrew Bennett, vice-président des partenariats mondiaux pour les appareils chez Prime Video. « La profondeur, les détails et l’incroyable passion de Samsung pour la série nous ont lancés ensemble dans un voyage incroyable – un voyage que nous avons hâte que le public vive. »