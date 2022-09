Huawei Consumer Business Group (CBG) Tunisie annonce le démarrage de sa campagne « Rentrée scolaire et universitaire » dédiée aux élèves et étudiants tunisiens. Entre cadeaux, services et meilleurs produits, Huawei fournit aux clients tunisiens tout ce dont ils ont besoin afin de bien démarrer l’année scolaire et universitaire.

Dans le cadre de cette campagne, Huawei Experience Store (HES) du Lac 1 annonce un nouveau partenariat avec l’Université Centrale et la Faculté des sciences de la Santé (UPSAT), l’Institut Maghrébin des Sciences Economiques et de Technologie (IMSET) et l’Académie d’Art de Carthage (AAC).

Le partenariat comprend un ensemble d’activités pour faciliter l’accès des membres des universités partenaires (étudiants, enseignants, administration) à la technologie Huawei. Les activités ont pour but de présenter les dernières technologies de la marque aux étudiants des universités.

Huawei continue d’introduire des produits qui satisfont et améliorent le style de vie des individus et plus particulièrement le style de vie des étudiants et enseignants. Un partenariat qui aidera les étudiants à obtenir les meilleurs équipements technologiques dont ils ont besoin conformément aux nouvelles tendances de l’enseignement supérieur.

Un partenariat prometteur : réductions et cadeaux jusqu’à 46%

Huawei Experience Store Lac 1 a dévoilé une panoplie d’offres intéressantes pour une large gamme de produits dans le cadre de sa nouvelle campagne « Back to School », avec des réductions allant jusqu’à 46%.

Cette nouvelle promotion s’inscrit dans une stratégie plus large de Huawei visant à offrir les technologies les plus récentes et les plus innovantes aux consommateurs tunisiens. Les étudiants peuvent profiter d’une large gamme de produits avancés, notamment des ordinateurs portables, des smartphones, des objets connectés, d’appareils audio et plus encore dans le cadre d’une promotion à durée limitée qui se déroulera du 29 août au 30 septembre 2022 dans la limite du stock disponible.

Les produits proposés ont été soigneusement sélectionnés pour aider les étudiants et les enseignants à être plus productifs et efficaces dans leurs tâches éducatifs et ordinaires à l’université ou ailleurs. Les appareils proposés comprennent des smartphones comme le HUAWEI nova 9 SE, des ordinateurs portables comme le HUAWEI Matebook D15 I3, des tablettes comme le HUAWEI Matepad T10, des objets connectés comme la HUAWEI Watch GT3 Classic et d’appareils audio comme le HUAWEI FreeBuds 3.

Par ailleurs, le Huawei Experience store Lac 1 propose une offre forfaitaire spéciale : les étudiants ou les enseignants peuvent obtenir le smartphone HUAWEI P50 Pro + le HUAWEI Freebuds lipstick avec un ensemble de réductions et de cadeaux : 50% de réduction sur le HUAWEI Freebuds Lipstick + des produits gratuits (HUAWEI Band 6 + écouteur Bluetooth + boîte cadeau). La valeur totale des réductions et cadeaux pour cette offre est de 850 TND.

Les étudiants peuvent bénéficier du concept de Super Device lorsqu’ils ont des produits Huawei, une nouvelle solution qui améliore considérablement la connectivité inter-appareils et la collaboration entre les appareils Huawei pris en charge. En tant qu’un des scénarios clés de la Seamless AI Life de Huawei,

Pour plus de détails sur la promotion de la rentrée universitaire de Huawei, veuillez consulter : https://bit.ly/3RqV5pU