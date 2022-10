STARZPLAY, qui se classe régulièrement dans le top 3 des services de vidéo à la demande par abonnement de la région, a annoncé aujourd’hui une collaboration avec la National Basketball Association (NBA) pour offrir le NBA League Pass, le service premium de matchs en direct de la ligue, aux fans du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord sur ordinateurs, téléphones portables, tablettes, plateformes Android TV et Apple TV.

Le NBA League Pass, le service premium d’abonnement aux matchs de la ligue, offre l’accès le plus complet, en direct et à la demande, à l’ensemble de la saison de matchs et d’événements phares de la NBA, ainsi qu’à une gamme de programmes originaux et de matchs classiques de la NBA. Les abonnés de STARZPLAY à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord pourront s’abonner mensuellement au NBA League Pass avec plusieurs options de paiement par carte bancaire, crédit et débit, sur le site Web via l’Apple AppStore, le Google Play Store ou leurs comptes de téléphone portable.

Cette annonce précède les NBA Abu Dhabi Games 2022, au cours desquels les Atlanta Hawks et les Milwaukee Bucks, champions de la NBA en 2021, joueront deux matchs de pré-saison à l’Etihad Arena sur l’île de Yas à Abu Dhabi, les jeudi 6 et samedi 8 octobre à 20 heures GST. Les NBA Abu Dhabi Games 2022 seront les premiers matchs de la ligue dans le golfe Persique et font partie d’une collaboration pluriannuelle historique entre la NBA et le département de la culture et du tourisme d’Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi).

Le NBA League Pass vient compléter le portefeuille sportif OTT croissant de STARZPLAY qui comprend la Serie A, la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana, l’Eredivisie néerlandaise, le cricket international, la All Elite Wrestling, le PGA Tour, l’EuroLeague et l’EuroCup, le Queensbury Boxing et l’UFC Arabia.

Danny Bates, directeur commercial de STARZPLAY, a déclaré : « Avec le NBA League Pass, nous sommes ravis de pouvoir offrir toute l’action de la NBA en direct et à la demande à nos clients de la région MENA. Cette collaboration confirme notre engagement à offrir des sports de classe mondiale à nos abonnés de STARZPLAY. La NBA fait désormais partie de la culture pop au Moyen-Orient et en Afrique et sera un excellent complément à notre offre sportive en pleine croissance. »

Dans le cadre de sa stratégie à long terme, STARZPLAY fait de sa catégorie de contenu sportif l’un de ses principaux produits, offrant le meilleur du divertissement sportif à ses 2,1 millions d’abonnés dans la région. Le pack STARZPLAY Sports récemment lancé complète l’offre de divertissement existante de la plateforme.

Le contenu sportif et de divertissement de STARZPLAY peut être regardé sur starzplay.com et les applications mobiles STARZPLAY. Les abonnés peuvent profiter d’une fantastique qualité de visionnage sur leurs grands écrans grâce à l’application STARZPLAY disponible sur Android TV, Apple TV, Smart TV, PS4 ou en diffusant via AirPlay ou Google Chromecast des vidéos de l’app mobile sur la télévision.

Avec des milliers d’heures de contenu premium, dont les meilleurs contenus occidentaux, séries en arabe, contenus turcs, anime et sports en direct, STARZPLAY est aujourd’hui la plateforme de streaming numéro un dans la région MENA. Le service est disponible dans 19 pays à travers le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et au Pakistan pour que les fans puissent profiter d’un contenu de qualité en tout temps, en tout lieu et sur tout appareil.