Le mois d’octobre, est devenu de par le monde le rendez-vous incontournable d’une vaste campagne de lutte contre le cancer du sein. Cette campagne est une occasion pour mettre en lumière les femmes qui combattent cette maladie, et surtout, de sensibiliser au mieux la population en l’informant par différents canaux.

Dans la continuité de sa stratégie et de sa valeur de bienveillance, Ooredoo Tunisie et dans le cadre de son programme RSE « Tounes T3ich » consacre toute une campagne à cette cause.

A travers cette action, Ooredoo Tunisie concrétise son engagement envers la société tunisienne et lance cette fois une campagne de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein et de collecte de fonds au profit de l’Association Tunisienne d’Aide aux Patientes du Cancer du Sein (ATMCS).

Cet événement sera également une occasion pour les abonnés de Ooredoo de participer à une noble cause, tout en profitant de surprises et de cadeaux.

Encourageant ses clients à la digitalisation, Ooredoo permet à tous ses abonnés effectuant des transactions via ses plateformes web durant la période allant du 06/10 au 31/10, d’entrer automatiquement dans un tirage au sort et de gagner un cadeau parmi une liste de produits Nokia.

Un pourcentage du total des transactions effectuées sera versé au profit de l’ATMCS pour contribuer à la lutte contre cette maladie.

La récolte des dons réalisée lors de cette campagne permettra un meilleur suivi des personnes atteintes de cette maladie. Conscient de son rôle citoyen, Ooredoo Tunisie n’épargnera aucun effort pour soutenir toute cause pouvant garantir le droit à la santé de toutes et tous.