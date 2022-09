Huawei a toujours maintenu sa position avec une stratégie réussie et une gamme d’objets connectés élégants, uniques et dotés de fonctionnalités qui facilitent la vie. Pour Huawei, l’année 2021 a été marquée par l’augmentation des revenus des objets connectés et des écrans intelligents de plus de 30 % en glissement annuel à l’échelle mondiale. Pour le 3ème trimestre de 2021, Huawei était en tête des expéditions mondiales de smartwatches et de bracelets. À la fin de l’année 2021, Huawei avait expédié cumulativement plus de 100 millions d’unités d’objets connectés. L’application HUAWEI Health qui fournit aux utilisateurs des données complètes, des conseils d’exercices basés sur la science et des services ciblés de gestion de la santé a attiré 83 millions d’utilisateurs actifs chaque mois à travers le monde. Au total, les produits de santé et de fitness Huawei ont servi plus de 320 millions d’utilisateurs dans le monde.

Le lancement de la HUAWEI WATCH FIT 2 est un nouveau pas dans la bonne direction. Son design est similaire à celui de la HUAWEI WATCH FIT, mais avec plus de raffinements. La nouvelle montre est dotée d’un écran AMOLED HUAWEI FullView de 1,74 pouce. Les utilisateurs peuvent personnaliser la montre en utilisant un large choix de bracelets et de cadrans de montre.

La HUAWEI WATCH FIT 2 est dotée d’un haut-parleur et d’un microphone et prend en charge la fonction d’appel Bluetooth qui permet aux utilisateurs d’accepter ou de refuser les appels. Si les utilisateurs ne sont pas disponibles pour répondre au téléphone, ils peuvent rapidement répondre sous la forme d’un court message d’un seul toucher. La réponse peut être personnalisée dans l’application HUAWEI Health App, ce qui permet aux utilisateurs de toujours rester en ligne et de ne rien manquer d’important. Les utilisateurs peuvent également répondre rapidement à des messages via des applications de messagerie instantanée en utilisant la montre elle-même.

Les objets connectés ont généralement du mal à assurer l’autonomie de la batterie. Mais la HUAWEI WATCH FIT 2 se démarque par une autonomie de 10 jours complets dans des scénarios d’utilisation typiques et de 7 jours en cas d’utilisation intensive. En plus, la technologie de charge rapide permet aux utilisateurs d’utiliser la montre pendant 24 heures avec une charge de 5 minutes.

En outre, la HUAWEI WATCH FIT 2 marque son territoire dans le segment des smart wearables, ce sont ses solides fonctionnalités de suivi de la santé et de la forme physique. La smartwatch suit toute une série de données de santé, avec la technologie Huawei TruSeen™ 5.0 de surveillance de la fréquence cardiaque, qui mesure avec précision le BPM et la saturation en oxygène du sang (SpO2) des utilisateurs, et la capacité de suivre les habitudes de sommeil. La smartwatch peut analyser les différentes étapes de chaque nuit de sommeil, identifier une série de problèmes de sommeil et proposer des solutions. En outre, l’application Huawei Health dispose d’une série d’autres moyens de promouvoir un mode de vie sain. Les utilisateurs peuvent utiliser la gestion de la vie saine pour créer un plan de bien-être unique, comprenant des pas quotidiens, une consommation d’eau, des séances d’entraînement et plus encore, que l’application leur rappelle chaque jour, offrant un retour positif pour que les utilisateurs se sentent bien de maintenir un mode de vie sain.

HUAWEI WATCH FIT 2 prend en charge la lecture de musique hors ligne et permet aux utilisateurs d’écouter de la musique directement depuis leur smartwatch tout en s’entraînant. Les utilisateurs peuvent également gérer la lecture de la musique via les applications mobiles et associer différentes listes de lecture à différents sports.

La montre prend en charge 97 modes d’entraînement, dont la course à pied, le cyclisme, la musculation, la danse, les jeux de ballon, les sports d’hiver, etc. Un coach de fitness animé est également intégré pour 7 modes sélectionnés, offrant des instructions audio et des démonstrations faciles à suivre – y compris l’échauffement et le retour au calme – ce qui permet aux utilisateurs d’intégrer facilement leurs séances d’entraînement dans leur vie et de suivre leurs progrès au fur et à mesure. L’indice d’aptitude à la course à pied (RAI) de Huawei peut analyser la taille, l’âge, le poids, la condition physique et l’expérience de l’utilisateur en matière de course à pied pour créer un plan d’entraînement de niveau professionnel qui s’adapte en permanence en fonction des progrès de l’utilisateur.

La HUAWEI WATCH FIT Active Edition reprend le design de la génération précédente, en Sakura Pink, Isle Blue et Midnight Black ; tandis que la nouvelle HUAWEI WATCH FIT Classic Edition se décline en Nebula Gray et Moon White.

Cette montre vous offre également toutes les possibilités de personnalisation que vous souhaitez. Vous pouvez choisir des bracelets en silicone souple (noir et rose) en silicone confortable (bleu), ou en cuir élégant (blanc et gris), tous dans une gamme de couleurs et de styles.

Ce sont ces caractéristiques et ces aspects de la HUAWEI WATCH FIT 2 qui lui confèrent un avantage concurrentiel sur les autres smartwatchs.