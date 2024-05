Nous récupérons nos appareils mobiles des centaines de fois chaque jour et nous en dépendons désormais à tel point que nous quittons rarement la maison sans eux. Ils sont une extension de nous, et de nouvelles technologies explosives comme l’IA et l’IA générative offrent des opportunités extrêmement intéressantes sur ce que vous pouvez faire avec votre appareil – ou plutôt sur ce que votre appareil peut vous permettre de faire.

Mais même si la technologie évolue, votre droit à la vie privée reste le même. Les nouveaux développements signifient de nouvelles façons de traiter les données. Chez Samsung, nous pensons que vous devriez avoir une vision complète de vos informations personnelles. Nous pensons que la transparence, le choix et le contrôle doivent être au cœur de l’expérience mobile.

Dans ce monde hautement numérisé, votre sécurité et votre confidentialité sont plus importantes que jamais. Il est donc normal que nos utilisateurs aient un contrôle total sur leurs appareils. C’est pourquoi nous nous efforçons de fournir des solutions qui vous permettent d’avoir un contrôle total et une autonomie totale sur la manière dont vos données sont utilisées.

Tableau de bord de sécurité et de confidentialité :

Cette conviction est la pierre angulaire de notre tableau de bord de sécurité et de confidentialité . Le tableau de bord vous permet d’avoir un contrôle total sur vos données, y compris qui les voit et comment elles sont utilisées. Dans une interface simple et facile à utiliser, vous pouvez afficher, créer et mettre à jour les autorisations, les contrôles et les fonctionnalités de partage de données de votre application, ce qui vous permet de prendre les commandes de vos données et de personnaliser votre expérience à votre manière.

Le tableau de bord vous permet également de voir toutes les données susceptibles d’être menacées, vous montrant intuitivement l’état de sécurité des éléments de sécurité.

▲ Paramètres > Sécurité et confidentialité

À partir de là, vous pouvez modifier rapidement et facilement vos paramètres pour gérer les dangers potentiels en appuyant simplement sur un bouton. Les articles sont classés en priorité en fonction des fonctions susceptibles d’avoir l’impact le plus important sur votre sécurité en ligne, telles que l’écran de verrouillage, la sécurité du compte, la protection des appareils perdus via Find My Mobile, la sécurité des applications et les mises à jour. Celles-ci sont instantanément accessibles en haut, avec des alertes intuitives rouges, jaunes ou vertes montrant tout problème en un coup d’œil et fournissant des indicateurs clairs de tout problème de sécurité.

Bien entendu, nous effectuons également le travail pour vous. Les applications peuvent continuer à suivre les données pendant des mois, même lorsqu’elles ne sont pas utilisées, mais les appareils Galaxy suppriment de manière proactive les autorisations des applications qui n’ont pas été utilisées depuis un certain temps, qui peuvent ensuite être rétablies si vous le souhaitez dans le tableau de bord.

Vous pouvez le faire via Permission Manager et Permission Usage. Permission Manager vous montre facilement quelles applications peuvent accéder à vos données, qu’il s’agisse de votre emplacement, de votre caméra ou de votre microphone et dans quel contexte (par exemple, si c’est uniquement lors de l’utilisation de l’application). L’utilisation des autorisations vous permet de voir facilement vos autorisations récemment utilisées, en particulier quelles applications ont utilisé une certaine autorisation au cours des 24 dernières heures ou des sept derniers jours. Et, pour rendre les choses encore plus faciles, nous fournissons également des invites d’action instantanées via le tableau de bord pour aider à rendre les décisions en matière de données plus intuitives et transparentes.

Il est simple d’accéder à votre tableau de bord de sécurité et de confidentialité. Accédez simplement à Paramètres et Sécurité et confidentialité, où vous pouvez consulter et ajuster les autorisations comme bon vous semble.

Vous pouvez également jouer avec des fonctionnalités pour améliorer davantage la confidentialité de votre appareil, telles que la bascule d’accès au Presse-papiers . L’activation de ce paramètre (en accédant à Paramètres, puis à Confidentialité et en recherchant la bascule « Alerte en cas d’accès au presse-papiers ») signifie que chaque fois qu’une application colle quelque chose depuis votre presse-papiers, vous recevrez une notification. Fini les activités cachées

Il n’a jamais été aussi simple de voir et de comprendre la confidentialité de vos données avec Galaxy. Nous mettons le contrôle entre vos mains.

Localiser mon mobile / Samsung Find :

C’est l’une des choses inévitables de la vie : à un moment donné, nous égarons tous notre téléphone. Mais avec Find My Mobile et Samsung Find, vous n’avez plus à craindre que les informations personnelles de votre appareil tombent entre de mauvaises mains.

Une fois Find My Mobile activé, Samsung Find vous permet de localiser, verrouiller et même effacer les données de votre appareil pour créer un verrouillage d’accès. Vous pouvez retrouver votre appareil même s’il n’est pas connecté à un réseau mobile, à condition qu’il soit allumé. Et grâce à Samsung Find, vous pouvez rechercher non seulement votre téléphone Galaxy, mais également vos Galaxy Buds, tablettes, montres et autres appareils.

Les options supplémentaires disponibles facilitent plus que jamais la recherche de vos appareils. Les utilisateurs peuvent inviter les membres de leur famille dans l’application Samsung Find à afficher l’emplacement ou activer des sonneries pour aider à retrouver les appareils partagés. Pour vous donner les meilleures chances de localiser les appareils perdus avec Samsung Find, vous pouvez prolonger la durée de vie de la batterie en activant à distance le mode d’économie d’énergie.

▲ Paramètres > Sécurité et confidentialité > Protection des appareils perdus

Avec Galaxy, vous avez la possibilité de garder le contrôle total de votre appareil, même lorsqu’il n’est pas physiquement avec vous.

Paramètres d’intelligence avancés :

En tant que fabricant mondial leader du secteur, Samsung s’efforce d’améliorer l’expérience des appareils grâce à des fonctionnalités d’IA dédiées, tout en donnant la priorité à la confidentialité à l’ère de l’IA. Beaucoup de nos fonctionnalités Galaxy AI utilisent le traitement des données sur l’appareil, ce qui signifie que les informations sensibles restent avec vous et vous seul. Pour les fonctionnalités qui nécessitent un traitement dans le cloud ou sur des serveurs externes, nous veillons à ce que vos données soient protégées par des politiques strictes.

Dans un monde d’expériences améliorées par l’IA, nous savons que tout le monde ne souhaite pas utiliser l’IA basée sur le cloud. Pour certains, conserver les données sur l’appareil est une priorité. Ainsi, même si l’innovation est importante pour nous, nous pensons qu’il est tout aussi important, sinon plus, de continuer à donner à nos utilisateurs le choix de leur propre expérience.

Ce choix vous appartient grâce à nos paramètres Advanced Intelligence. 1 Intégrés à nos appareils Galaxy AI pris en charge , ces paramètres vous permettent de décider dans quelle mesure vous autorisez vos données à améliorer les expériences d’IA et si vous souhaitez autoriser le traitement en ligne pour une fonctionnalité d’IA complète.

Pour accéder aux paramètres, ouvrez Paramètres et sélectionnez Fonctionnalités avancées, puis Intelligence avancée. Ici, vous verrez l’option « Traiter les données uniquement sur l’appareil ».

▲ Paramètres > Fonctionnalités avancées > Intelligence avancée

Nous sommes toujours aussi déterminés à offrir à nos utilisateurs transparence, choix et contrôle sur leurs appareils dans ce nouveau monde épique. Tout dépend de vous, et il n’a jamais été aussi simple de voir et de comprendre ce qui arrive à vos données à tout moment.

Votre vie privée, sécurisée avec Galaxy.

1 La disponibilité peut varier selon le modèle d'appareil, le système d'exploitation et/ou le marché.