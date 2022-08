Le groupe Xiaomi s’est classé au 266ème rang de la liste Fortune Global 500 2022. L’entreprise technologique mondiale, troisième plus grand fabricant de smartphones au monde, a progressé dans la liste pour la quatrième année consécutive.

Xiaomi est apparue pour la première fois sur la liste Fortune Global 500 en tant que n° 468 en 2019, neuf ans seulement après sa fondation. L’entreprise à croissance rapide a amélioré son classement chaque année depuis. Elle était classée 422ème en 2020 et 338ème l’année dernière.

Selon le magazine Fortune, Xiaomi, qui a fait son entrée dans la liste Fortune Global 500 en 2019, a progressé de plus de 200 positions en quatre ans, faisant d’elle l’entreprise technologique chinoise à la croissance la plus rapide.

Le revenu et le bénéfice net ajusté de Xiaomi ont atteint de nouveaux sommets en 2021. Le revenu total du groupe Xiaomi en 2021 a atteint 328,3 milliards de RMB, soit une augmentation de 33,5 % en glissement annuel. Son bénéfice net ajusté a atteint 22 milliards de RMB l’année dernière, soit une augmentation de 69,5 % en glissement annuel. Le chiffre d’affaires du groupe Xiaomi sur les marchés étrangers en 2021 a augmenté de 33,7 % en glissement annuel, représentant 49,8 % de son chiffre d’affaires total. Au premier trimestre de 2022, cette proportion est passée à 51,1 %.

Grâce à sa stratégie « Smartphone × AIoT », les expéditions mondiales de smartphones de Xiaomi ont atteint un niveau record en 2021. Ses produits AIoT se sont également développés rapidement, construisant un riche écosystème de produits autour des smartphones. Selon Canalys, Xiaomi est classée troisième dans l’industrie mondiale des smartphones avec une part de marché de 14,1 % en 2021. Ses ventes de smartphones se sont classées au premier rang sur 14 marchés et figuraient parmi les cinq premiers sur 62 marchés. Le 31 décembre 2021, plus de 434 millions d’appareils intelligents étaient connectés à sa plateforme (hors smartphones, tablettes et ordinateurs portables), soit une augmentation de 33,6 % en glissement annuel. Le nombre de ses utilisateurs actifs mensuels MIUI dans le monde a atteint 509 millions, soit une augmentation de 28,4 % en glissement annuel.

En 2021, la part des expéditions de smartphones haut de gamme de Xiaomi a augmenté à environ 13% de ses expéditions totales de smartphones, doublant presque par rapport à l’année précédente. Pendant ce temps, Xiaomi a continué à augmenter ses investissements dans la recherche. En 2021, les dépenses de R&D de Xiaomi se sont élevées à 13,2 milliards de RMB, soit une augmentation de 42,3 % en glissement annuel. Au cours des cinq prochaines années, l’investissement de Xiaomi dans la recherche devrait dépasser les 100 milliards de RMB. Le 31 mars 2022, Xiaomi s’est vu accorder plus de 26 000 brevets ; ses demandes de brevet mondiales ont dépassé 53 000.

À l’avenir, Xiaomi s’engage à construire des produits étonnants à des prix honnêtes afin que chacun puisse profiter d’une vie meilleure grâce à une technologie innovante.