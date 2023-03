Huawei Consumer Business Group annonce le lancement du nouveau smartphone HUAWEI nova 10 SE en Tunisie, le plus récent smartphone de la série HUAWEI nova. De ses caractéristiques les plus pratiques, le smartphone se démarque par son design, son appareil photo 108MP AI, sa batterie de 4500mAh avec 66W de HUAWEI SuperCharge, son écran OLED 6.67 pouces et sa capacité de stockage de 256GB, 8GB de RAM.

Disponible déjà en précommande du 16 au 31 mars, le nouveau smartphone HUAWEI nova 10 SE sera disponible dans les stores à partir du 1er avril 2023. Durant la période de la précommande, le client peut réserver le smartphone et aura également la chance de profiter du pack dédié.

Ce pack précommande englobe notamment le smartphone HUAWEI nova 10 SE en plus des produits : HUAWEI Freebuds 5i + cover, HUAWEI Scale et phone stand. La précommande est ouverte sur la plateforme Hmall.tn ainsi que les stores agréés Huawei.

Un smartphone au design ultra-fin avec une touche d’originalité

Le HUAWEI nova 10 SE est disponible en Tunisie dans les couleurs Argenté étoilé et noir étoilé. Smartphone élégant, avec un design ultra-fin et un poids de seulement 184 g et 7,39 mm d’épaisseur, le HUAWEI nova 10 SE est sûr de se glisser dans la poche, ou dans la paume avec facilité. Il hérite du design iconique de l’anneau Star Orbit Ring que l’on retrouve sur les téléphones nova précédents, mais avec une touche d’originalité, avec deux anneaux qui décorent le module pour produire un éclat étoilé.

Le téléphone est doté d’un écran à bords plats, qui élargit le champ de vision grâce à des bordures ultra-fines sur trois côtés. Ses lignes et contours simples lui confèrent une apparence soignée et robuste. L’écran OLED HUAWEI FullView de 6.67 pouces pousse l’incroyable résolution et les couleurs à leur paroxysme. Cependant, l’écran immersif, présentant un rapport écran/corps de 91.85 %, conserve mieux l’énergie. La fréquence de rafraîchissement de 90 Hz associée à une fréquence d’échantillonnage tactile de 270 Hz offre une expérience visuelle fluide. Grâce à sa gamme de couleurs P3, tous vos contenus sont plus vrais que nature.

Avec un système d’imagerie (caméra) de 108 MP, une caméra primaire de 108 MP, ainsi que de caméras ultra grand angle de 8 MP, macro de 2 MP et frontales de 16 MP, ce bijou est capable de révéler un haut niveau de détail. Tous ces composants sont alimentés par une batterie de 4 500 mAh, dotée d’une technologie intelligente de gestion de l’énergie. Une batterie qui permet de lire des vidéos pendant 12 heures avec une charge complète et vous accompagne du matin au soir sans problème

Le chargeur et le câble de charge HUAWEI SuperCharge 66 W2 fournis avec le téléphone permettent de lire des vidéos pendant quatre heures après une charge rapide de 10 minutes, et d’effectuer une charge complète du téléphone en seulement 38 minutes, ce qui vous donne la liberté de vous déplacer loin de chez vous.

Le HUAWEI nova 10 SE est également doté d’une mémoire vive de 8 Go et d’une capacité de stockage de 256 Go. Le HUAWEI nova 10 SE dispose également d’un écran OLED de 6,67 pouces fonctionnant à 1080 p avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 270 Hz.

HUAWEI nova 10 SE prend en charge la technologie Super Device, qui permet une connectivité sans faille d’un simple glissement de bouton, et qu’est compatible avec des produits tels que les smartwatches, les bracelets et les freeBuds. Les utilisateurs peuvent également activer le mode simple pour obtenir des polices de caractères plus grandes, des icônes plus grandes et un volume plus fort, trois fonctionnalités qui permettent une plus grande accessibilité. Cette fonctionnalité aidera les utilisateurs d’un certain âge qui essaient de suivre la technologie moderne et souhaitent une expérience utilisateur plus simplifiée et plus facile à utiliser. L’activation des widgets de service peut également aider les consommateurs à configurer des divers widgets et des différentes pages en fonction de leur style de vie et de leurs besoins, en adaptant l’expérience du smartphone pour une utilisation plus facile et plus efficace.