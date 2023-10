Dans une nouvelle étape visant à prouver sa supériorité et son leadership en matière d’intelligence artificielle, LG Electronics développe ses téléviseurs alimentés par l’IA avec la fonctionnalité Sports Alert pour offrir des expériences de visionnage sportif inoubliables.

Disponible sur tous les téléviseurs Smart LG, Sports Alert vous permet de vous tenir au courant de vos sports préférés et de suivre les moments forts que vous auriez pu manquer. Profitez de regarder vos sports et matchs préférés grâce à cette fonctionnalité.

Ne manquez jamais une minute de l’action pendant cette haute saison sportive, grâce à cette fonctionnalité Sports Alert de LG ! Restez au courant et suivez vos équipes sportives préférées avec Sports Alert.

Disponible sur les téléviseurs LG, tels que les téléviseurs OLED primés, les téléviseurs QNED Mini LED, les téléviseurs NanoCell, ainsi que les téléviseurs Smart UHD 4K, Sports Alert permet aux fans de sport de suivre leurs équipes et leurs sports préférés en recevant des notifications du début des matchs, en temps réel, le temps de but et les scores finaux même en regardant d’autres contenus, et ils peuvent également consulter facilement les matchs à venir de leur équipe et d’autres informations clés.

Les utilisateurs peuvent également choisir leurs équipes préférées dans différents sports comme le football, le basket-ball, le handball… pour recevoir des mises à jour automatiques au début des matchs, lorsque les buts sont marqués, et même à la fin du match où l’information s’affiche au-dessus de la diffusion sur l’écran via une fenêtre dédiée aux alertes.

Le Directeur Général de LG Levant, M. Young Hak Jeong, a annoncé : « LG place toujours ses clients au premier plan de ses priorités et cherche à comprendre leurs besoins et leurs aspirations en exploitant ses capacités et son leadership dans le domaine des appareils électroniques et de l’intelligence artificielle, et travaille à élever le niveau de ses produits à hautes caractéristiques techniques pour leur faciliter la vie ».

Il a ajouté : « Aujourd’hui, nous proposons à nos clients amateurs de différents sports, la fonctionnalité Sports Alert qui leur permettra de suivre leurs sports préférés qui les intéressent le plus et de sélectionner tous les tournois et équipes sportives qu’ils souhaitent suivre, sans manquer un moment important ».

Durant cette haute saison spéciale TV, LG Tunisie a lancé une offre spéciale sur les téléviseurs LG dans tous les magasins pour vous permettre de regarder vos matchs de football préférés ou tout autre type de sport et de recevoir des alertes avec la nouvelle fonctionnalité Sports Alert.

Comment ajouter Sports Alert à votre téléviseur OLED ?