Dans ces moments difficiles, Ooredoo Tunisie souhaite témoigner de son soutien envers une cause qui lui tient à cœur et annonce une importante donation d’équipements médicaux essentiels au Croissant-Rouge. Cette initiative empreinte de cœur témoigne de l’engagement d’Ooredoo Tunisie en faveur de l’aide humanitaire, transcendant les frontières et tendant la main de la solidarité à ceux dans le besoin.

Le Croissant-Rouge, symbole de compassion et d’humanitarisme, joue un rôle vital dans la fourniture d’une assistance médicale essentielle à ceux touchés par le conflit et la crise en Palestine. Consciente de l’urgence de la situation et du besoin pressant en équipements médicaux, Ooredoo Tunisie s’est portée volontaire pour offrir son soutien, veillant à ce que ces ressources vitales parviennent entre les mains de ceux qui en ont le plus besoin.

Monsieur Mansoor Rashid Al-Khater CEO de Ooredoo Tunisie, a exprimé son profond engagement envers cette noble cause en déclarant : « En temps d’adversité, il est de notre devoir de nous tenir aux côtés de ceux qui font face à des épreuves difficiles. Le peuple de Palestine a fait preuve d’une résilience extraordinaire, et nous sommes solidaires avec eux en ces moments difficiles. Ooredoo Tunisie a le privilège de tendre une main secourable par le biais de ce don au Croissant-Rouge. Nous espérons que notre contribution allégera une partie de la souffrance. »

Les équipements médicaux offerts comprennent des fournitures essentielles telles que des défibrillateurs, des concentrateurs et bouteilles d’oxygène, des moniteurs de chevet intégrés et d’autres fournitures médicales nécessaires. Ces ressources sont essentielles pour fournir des soins médicaux d’urgence aux personnes vulnérables et blessées, garantissant que personne ne soit privé d’un accès aux soins de santé essentiels.

Après avoir manifesté son soutien sur ses canaux de communication et avoir réussi à mettre en place le 1810, les dons ont commencé à affluer.

Ooredoo Tunisie s’engage à poursuivre son support à la Palestine et croit fermement en l’importance de la solidarité et de l’aide humanitaire pour la région.

Pour plus d’informations ou pour savoir comment vous pouvez contribuer à cet effort humanitaire, contacter le CRT 29 379 596 – 55 536 044 – 29 27 10 56 – 37 rue de la Gare, Mégrine – Tunis

#كلنا_فلسطين