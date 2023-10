Depuis son lancement, le HUAWEI nova 11i fait tourner les têtes. Ce smartphone de la gamme nova a attiré l’attention des plus jeunes grâce à son design époustouflant et à ses fonctionnalités impressionnantes à un prix abordable. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone qui ne vous ruinera pas et qui offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, vous êtes au bon endroit. Le HUAWEI nova 11i change la donne dans le monde des smartphones d’entrée de gamme!

Un design qui saute aux yeux

Tout d’abord, parlons du design – parce que, soyons honnêtes, nous voulons tous un téléphone qui soit beau. Le HUAWEI nova 11i est doté d’un design unique à double anneaux d’orbite étoilée, qui lui confère un look exceptionnel. Ce design emblématique s’inscrit dans la tradition esthétique de la série HUAWEI nova. Le téléphone présente un design élégant, avec des bords ultrafins de 1 mm qui lui confèrent un rapport écran/corps impressionnant de 94,9 %. Son épaisseur n’est que de 8,55 mm. Le facteur de forme mince et les bordures ultra étroites lui confèrent une allure super élégante. Mais ce n’est pas tout : ils facilitent également l’utilisation du téléphone d’une seule main.

La cerise sur le gâteau, c’est le Starry Flash AG Craft qui orne le dos de l’appareil. Il présente une surface mate à grain fin, résistante aux bavures, qui est agréable à tenir en main. De plus, le téléphone est disponible en deux couleurs magnifiques : Vert menthe et Noir étoilé.

Écran et son : La combinaison parfaite pour le binging

Je sais ce que vous pensez : « Mais qu’en est-il de l’affichage ? Est-il bon ? » La réponse est un oui retentissant ! Le HUAWEI nova 11i est doté d’un grand écran HUAWEI FullView Display de 6,8 pouces avec un rapport écran/corps de 94,9% – parfait pour regarder vos émissions préférées en boucle ou faire défiler vos fils d’actualité. Le téléphone dispose d’un volume maximal de 88 dB et de la solution audio Histen 8.1, ce qui vous permet d’écouter vos meilleurs morceaux sans en perdre une miette. Et si vous êtes un joueur, vous apprécierez le taux d’échantillonnage tactile de 270 Hz, qui permet des commandes tactiles ultra-réactives.

Finie la fatigue oculaire, car le HUAWEI nova 11i est doté de fonctions de protection des yeux très intéressantes. Il peut régler en douceur la lumière bleue et la luminosité de l’écran pour que vous puissiez faire défiler les pages pendant des heures sans que vos yeux ne se fatiguent. Le mode eBook transforme votre écran en une expérience de lecture agréable, semblable à celle du papier. Vous pouvez donc vous plonger dans votre dernier livre sans craindre de perturber votre sommeil.

Autonomie de la batterie : Prêt pour la prochaine aventure

L’autonomie et la recharge sont des atouts majeurs du HUAWEI nova 11i. Ce téléphone est doté d’une batterie de 5000 mAh, ce qui est plus que suffisant pour tenir toute la journée. Et lorsqu’il est temps de passer à la vitesse supérieure, vous disposez de la fonction HUAWEI SuperCharge Turbo d’une puissance de 40W. En seulement 30 minutes, vous pouvez charger la batterie jusqu’à 70 %. Plus besoin d’attendre des heures pour recharger votre téléphone ! Vous pourrez même profiter de 4 heures de lecture vidéo avec une charge de 15 minutes seulement. De plus, les fonctions de gestion de l’énergie de ce téléphone vous permettent de tirer le meilleur parti de l’autonomie de la batterie.

Caméra selfie 16 MP

L’appareil photo du HUAWEI nova 11i est exceptionnel pour un téléphone d’entrée de gamme. Il dispose d’une caméra selfie de 16 MP avec AI Beauty 5.1 qui rendra vos photos absolument parfaites. Et si vous aimez la photographie, vous adorerez l’appareil photo arrière principal de 48 mégapixels qui capture des clichés d’une précision époustouflante, même en basse lumière, grâce à la technologie Super Night Shot 2.0. Il y a aussi la fonction AI Snapshot qui permet d’obtenir facilement la photo parfaite à chaque fois, sans avoir à jouer avec les paramètres. Qu’il s’agisse d’une soirée entre amis ou d’un séjour à la plage, vous pourrez immortaliser chaque instant avec style.

Espace de stockage suffisant

Le HUAWEI nova 11i est doté d’une mémoire de 128 Go. Vous disposerez donc d’un espace plus que suffisant pour toutes vos applications, jeux, photos et vidéos. C’est comme si vous aviez toute une bibliothèque de divertissements dans votre poche. Vous n’aurez plus à craindre de manquer d’espace de stockage lorsque vous essayez de télécharger un nouveau jeu ou de sauvegarder le 100e selfie de la journée. De plus, cet espace supplémentaire vous permet de conserver tous vos morceaux et podcasts préférés sur votre téléphone, prêts pour une session de jam quand vous en avez envie.

Avec son design époustouflant, son écran massif, son autonomie impressionnante et ses superbes capacités photo, ce smartphone est une véritable aubaine. Il prouve qu’il n’est pas nécessaire de dépenser une fortune pour profiter d’un smartphone de premier ordre.