À une époque où la conscience environnementale est devenue primordiale, les consommateurs commencent à accorder de plus en plus d’importance au respect de l’environnement et à la durabilité de leurs produits technologiques.

OPPO, l’innovateur technologique mondial, a non seulement reconnu ce changement dans les priorités des consommateurs, mais est également à l’avant-garde de ce mouvement, améliorant activement la qualité pour garantir la durabilité de ses produits tout en réduisant leur impact environnemental. Avec un engagement ferme en faveur du développement durable, OPPO fait des progrès impressionnants dans sa contribution aux objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

La philosophie d’entreprise d’OPPO est profondément ancrée dans la durabilité. L’entreprise, dans sa quête pour devenir une entreprise citoyenne responsable, publie régulièrement depuis trois ans des rapports sur le développement durable, offrant un aperçu transparent de ses initiatives diverses. Fidèle à son crédo « Technologie pour l’humanité, bonheur pour le monde », OPPO s’est engagée à long terme en faveur des innovations vertueuses.

Améliorer la qualité des produits pour la durabilité

Au cœur de la stratégie de développement durable d’OPPO se trouve un engagement inébranlable envers la qualité des produits. Dans le laboratoire de fiabilité QE d’OPPO, les produits sont soumis à des tests exhaustifs qui dépassent les normes de l’industrie, dans le but de fournir non seulement une solide longévité de l’appareil, mais aussi une durabilité impeccable. Ces tests incluent des simulations d’années d’utilisation, reproduisant des scénarios de dommages typiques tels que des chutes dans des environnements difficiles, la chaleur, l’humidité ou les températures basses extrêmes, outre des évaluations rigoureuses de la résistance à l’eau, à l’usure, etc.

De plus, l’entreprise a intégré la longévité dans la conception même du produit. Le Battery Health Engine d’OPPO, depuis ses débuts en 2022, a été intégré à des dizaines de ses smartphones. Cette technologie garantit que la batterie conserve au moins 80% de sa capacité même après quatre ans d’utilisation, dépassant largement les normes de l’industrie et entraînant une réduction remarquable des déchets électroniques.

Ouvrir la voie en matière d’écologie industrielle

OPPO a pris des mesures proactives pour promouvoir l’écologie de l’industrie en rejoignant des initiatives telles que le programme d’étiquetage Eco Rating. En tant que l’un des pionniers à rejoindre ce programme initié par les principaux opérateurs mobiles européens, OPPO est évalué sur cinq domaines clés de performance environnementale : durabilité, réparabilité, recyclabilité et efficacité climatique. Cet engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité constitue une référence pour le secteur et renforce l’engagement d’OPPO en faveur des pratiques durables.

Initiatives d’emballage vert

OPPO reconnaît l’urgence de réduire l’utilisation du plastique et a fait des progrès remarquables en adoptant des matériaux d’emballage respectueux de l’environnement. Un exemple notable est l’emballage du Find N2 Flip, qui est entièrement basé sur des fibres en papier et biodégradables, s’alignant parfaitement sur les objectifs environnementaux primordiaux d’OPPO.

Alors que les consommateurs privilégient de plus en plus les choix respectueux de l’environnement, l’engagement d’OPPO en faveur d’un avenir durable constitue un brillant exemple. En comblant activement le fossé entre la technologie et la responsabilité environnementale, OPPO crée non seulement un précédent positif, mais contribue également de manière significative aux objectifs ESG.