HUAWEI AppGallery, la plateforme officielle de distribution d’applications pour les appareils Huawei et l’une des 3 premières places de marché d’applications au monde, accueille à bord le jeu « Infinity Kingdom » « حرب الممالك « , le dernier jeu qui fait le plus sensation actuellement.

« Infinity Kingdom » est un jeu de stratégie massivement multi-joueurs en ligne (MMO), et les joueurs peuvent désormais découvrir son univers palpitant, grâce aux capacités visuelles et audio supérieures des smartphones et tablettes Huawei.

Le jeu « Infinity Kingdom » offre une expérience immersive aux joueurs qui construisent leurs propres royaumes et mènent leurs armées à la conquête de territoires ennemis. Avec son gameplay addictif et ses graphismes époustouflants, Infinity Kingdom est rapidement devenu le favori des joueurs du monde entier.

Le processus d’inscription à AppGallery est convivial et simplifié, ce qui permet aux joueurs de télécharger et de commencer à jouer à Infinity Kingdom en quelques clics seulement et de profiter d’innombrables heures de plaisir et d’excitation.

Les gamers tunisiens peuvent en profiter

La fête des cadeaux d’hiver, organisée par AppGallery du 20 février au 19 mars 2023 pour l’ensemble des titulaires de HUAWEI ID en Tunisie, intègre également les téléchargement et l’utilisation du jeu « Infinity Kingdom ». Une fête marquée par des cadeaux importants pour les gamers tunisiens pour compléter l’expérience unique d’AppGallery.

AppGallery permet aux utilisateurs tunisiens d’effectuer leurs achats in-app et leurs mises à jour préférées en dinars tunisiens de manière transparente grâce au Direct Carrier Billing (DCB), une méthode de paiement sécurisée. Le DCB permet aux consommateurs prépayés et postpayés d’acheter leurs besoins en utilisant le crédit mobile (solde du téléphone).

« Infinity Kingdom » met en scène plus de 50 puissants Immortels, dont Cléopâtre, Jules César, Merlin, Léonidas, Mulan et Robin des Bois, parmi d’autres grands noms de l’histoire issus de diverses civilisations, prêts à venir en aide à l’humanité.

Grâce à leurs capacités, les Immortels se battront pour vous afin de chasser les ennemis, de sauver le monde ou de terminer une campagne PVE. En outre, sept types de dragons vivent dans une mystérieuse grotte de dragons, et seuls les guerriers les plus puissants sont capables de les réveiller. Les joueurs qui sont assez courageux pour réclamer un œuf de dragon épique peuvent l’élever pour devenir un combattant féroce.

Si vous êtes à la recherche d’une expérience de jeu nouvelle et passionnante, il vous suffit de lancer AppGallery sur votre smartphone ou votre tablette Huawei et de télécharger « Infinity Kingdom » « حرب الممالك « dès maintenant. En plus de l’anglais, le jeu est également entièrement localisé en arabe. En plus de souligner l’importance croissante de la région dans l’industrie du jeu, cela signifie que les joueurs arabophones du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord pourront rapidement saisir les mécanismes de jeu, suivre l’intrigue et s’immerger dans le monde captivant de ce jeu.