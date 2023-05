L’écosystème de nouvelle génération, ouvert et collaboratif de Huawei ne cesse de s’agrandir et de s’améliorer, ajoutant encore plus de valeur à la gamme de produits mobiles de pointe de l’entreprise. Tous les smartphones et tablettes Huawei sont équipés des solutions Huawei Mobile Services (HMS).

Les solutions HMS sont totalement alignées sur notre ère de l’expérience d’abord, et depuis sa création, il a toujours mis l’accent sur la fourniture d’expériences d’utilisateurs stellaires. Huawei optimise et améliore constamment la plateforme, en intégrant des fonctionnalités innovantes dans ses capacités de base.

HUAWEI AppGallery, la plateforme officielle de distribution d’applications pour les appareils HUAWEI, a rapidement consolidé sa position en tant que troisième plus grand magasin d’applications au monde, avec plus de 580 millions d’utilisateurs actifs mensuels dont le nombre continue d’augmenter. Le soutien solide de 6 millions de développeurs enregistrés a été la clé du succès d’AppGallery.

Dans la région MEA, HMS a recueilli plus de 200 000 développeurs enregistrés, et plus de 15 000 applications sont désormais intégrées au HMS Core. À la fin de 2022, le nombre d’applications distribuées par AppGallery en dehors de la Chine aura augmenté de 12 % d’une année sur l’autre. AppGallery s’efforce de fournir aux utilisateurs les meilleurs services et contenus locaux et internationaux.

HUAWEI AppGallery présente une solution de paiement simple et sécurisée pour les utilisateurs tunisiens

Pour faciliter l’accès des utilisateurs aux différentes applications, AppGallery a mis en place un moyen de paiement typique pour les gamers, à savoir le DCB (Direct Carrier Billing).

Grâce à cette méthode de paiement sécurisée, AppGallery permet aux utilisateurs tunisiens d’effectuer leurs achats in-app et leurs mises à jour préférées en dinars tunisiens de manière transparente. Le DCB permet ainsi aux consommateurs prépayés et postpayés d’acheter leurs besoins en utilisant le crédit mobile.

Thèmes HUAWEI s’est également associée à des artistes régionaux renommés et à des partenaires prestigieux pour créer un contenu exclusif de haute qualité pour les utilisateurs de HUAWEI.

Petal Maps offre aux utilisateurs d’appareils HUAWEI une nouvelle façon pratique d’explorer le monde. Petal Maps couvre plus de 160 pays et régions, compte plus de 40 millions d’utilisateurs et peut afficher des données cartographiques dans plus de 70 langues. Sa dernière version offre une expérience de navigation améliorée et unique, fournissant aux conducteurs un guidage précis et des fonctions personnalisées.

HUAWEI Mobile Cloud est un service complet de stockage cloud. Il offre une synchronisation sécurisée et transparente entre les smartphones, les tablettes et les PC, permettant aux utilisateurs d’accéder à leurs données à partir de n’importe quel appareil, n’importe où et n’importe quand. L’une des principales caractéristiques de HUAWEI Mobile Cloud est sa capacité à synchroniser automatiquement les données entre différents appareils.

The HUAWEI Browser offre aux utilisateurs une expérience de navigation pratique et transparente sur l’ensemble des appareils. Grâce à la gestion des signets, de l’historique et des paramètres entre appareils, les utilisateurs peuvent facilement accéder à leurs données de navigation à partir de leurs smartphones, tablettes et PC d’une simple pression en utilisant le même identifiant HUAWEI. Les utilisateurs peuvent ainsi reprendre leur session de navigation là où ils l’ont laissée sur n’importe quel appareil, sans interruption ni synchronisation manuelle. En outre, les capacités de synchronisation sécurisées et transparentes du navigateur permettent aux utilisateurs de passer facilement d’un appareil à l’autre et de conserver la même expérience de navigation sur tous leurs appareils.

En tant qu’écosystème florissant, HMS ne se contente pas de satisfaire les utilisateurs, mais offre également d’excellentes opportunités de croissance aux partenaires de Huawei. Cette année, la principale plateforme de publicité programmatique de Huawei a été rebaptisée de « HUAWEI Ads » à « Petal Ads » pour souligner l’évolution passionnante de la plateforme. Petal Ads travaille en étroite collaboration avec un grand nombre de partenaires dans la région pour créer un univers publicitaire étendu qui prend en charge les annonces d’affichage, les annonces de marché d’applications et les annonces de recherche, garantissant ainsi que les entreprises peuvent se connecter avec leurs clients de manière précise et sans effort.