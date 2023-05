La plateforme de sécurité Samsung Knox de Samsung Electronics a 10 ans ! Nommé d’après l’un des endroits les plus surveillés au monde, il a été présenté pour la première fois au Mobile World Congress (MWC) en 2013 .

Il s’agit d’une décennie de protection mobile de pointe pour les utilisateurs du monde entier, au cours de laquelle Samsung Knox est devenu une plate-forme de sécurité holistique synonyme de protection de milliards de consommateurs et d’entreprises. Et maintenant, Samsung aborde la prochaine frontière de la sécurité des appareils avec Knox Matrix.

Apporter la sécurité à un monde de plus en plus connecté

Knox Matrix est la vision de Samsung pour un avenir dans lequel les appareils connectés dans un écosystème peuvent se protéger les uns les autres, ainsi que leurs utilisateurs. Il s’agit d’une approche globale de la sécurité, qui deviendra de plus en plus essentielle à mesure que de plus en plus d’appareils et d’aspects de nos vies seront connectés.

De nombreux utilisateurs à travers le monde possèdent déjà une gamme d’appareils connectés, des appareils mobiles et des téléviseurs aux réfrigérateurs et aux robots aspirateurs. La présence de plus de 14 milliards d’objets connectés sur le marché démontre l’immensité de ce paysage qui ne montre aucun signe de rétrécissement.

Samsung est conscient que malgré les avantages, une connectivité accrue a le potentiel de conduire à davantage d’exploitations. L’infrastructure de sécurité traditionnelle qui protège les appareils individuels ne pourra pas suivre le rythme, car un appareil compromis risque d’avoir un impact sur les autres au sein du même écosystème. Knox Matrix relèvera ce défi grâce à un concept révolutionnaire qui ouvre la voie à la sécurité multi-appareils pour les téléphones portables, les téléviseurs, les appareils électroménagers et plus encore.

Les appareils Samsung équipés de Knox Matrix fonctionnent pour se protéger les uns les autres dans un réseau de confiance. Si un élément est compromis, Knox Matrix l’isolera de l’écosystème afin de protéger les autres. La prise en charge de Knox Matrix sur tous les appareils peut transformer efficacement une maison intelligente en un bouclier intelligent – plus un utilisateur a connecté d’appareils, plus sa sécurité globale est renforcée.

Il existe actuellement trois fonctionnalités essentielles de Knox Matrix qui garantissent son succès. Trust Chain a des appareils qui surveillent les menaces les uns les autres. Credential Sync sécurise les informations de l’utilisateur lorsque les données sont déplacées entre les appareils ; et Cross Platform SDK permettra aux appareils sur divers systèmes d’exploitation et plates-formes (y compris, mais sans s’y limiter, Android, Tizen et Windows) de rejoindre Knox Matrix avec des normes de sécurité cohérentes. De cette façon, nous pouvons protéger les appareils même dans un monde hyper-connecté.

Knox Matrix gère tout cela au sein d’une blockchain privée, permettant aux appareils compatibles de vérifier les uns les autres pour les violations et d’assurer la sécurité grâce à une surveillance intelligente des menaces. Avec ces étapes en place et d’autres fonctionnalités à introduire, les utilisateurs pourront profiter de plusieurs appareils connectés en toute sécurité et de manière pratique.

Le chemin vers la prochaine frontière : plus forts ensemble

Créer les bases de la prochaine ère de la sécurité des appareils nécessite une réflexion approfondie. Le développement de Knox Matrix va bon train, mais il y a des défis sur le chemin de la prochaine frontière. Il s’agit notamment de concilier les nombreux types de produits différents, avec différents systèmes d’exploitation et normes de sécurité, dans un système sans friction capable de fonctionner comme un seul.

À mesure que les appareils deviennent plus connectés, Samsung doit également s’assurer qu’ils ne sont pas plus compliqués à utiliser. Avec Knox Matrix, nous nous efforçons d’offrir aux utilisateurs la transparence et le choix ainsi que la protection. Les utilisateurs doivent être sûrs qu’ils peuvent prendre des décisions éclairées concernant leurs appareils, afin qu’ils puissent être protégés sans tracas. Nous prévoyons que Knox Matrix alertera les utilisateurs de situations potentiellement dangereuses, telles que l’utilisation d’anciens micrologiciels, en leur proposant des suggestions pour les prochaines étapes.

La puissance de Knox Matrix pour protéger les écosystèmes connectés sera démontrée par phases, en commençant par les produits Samsung Galaxy, tels que les smartphones et les tablettes. Les modèles compatibles Knox Matrix seront disponibles à partir de 2024, initialement avec les trois fonctionnalités principales mentionnées ci-dessus et d’autres devraient suivre via des mises à jour. Cela s’étendra pour couvrir les appareils électroménagers de Samsung dans les deux à trois prochaines années, suivis des appareils partenaires. Le développement est déjà en cours pour la compatibilité des appareils partenaires.

Un dossier fiable d’innovations sécurisées

Samsung a déjà une longue histoire de permettre à différents types d’appareils de fonctionner ensemble de manière transparente via SmartThings. Conformément à la philosophie de collaboration ouverte de l’entreprise, Samsung a également travaillé en étroite collaboration avec les partenaires industriels les plus fiables et la communauté de la sécurité au sens large pour définir et étendre les normes de sécurité, en identifiant mieux les failles avant qu’elles ne deviennent problématiques. Plus d’yeux, plus de têtes, de meilleures solutions. Cet arrière-plan constitue une base essentielle pour tous les appareils Samsung Galaxy, ainsi qu’une protection de bout en bout et une détection des menaces en temps réel intégrées à chaque couche de ses produits.

Knox Matrix n’est que le dernier développement de l’histoire innovante de la sécurité Samsung Knox. Samsung a récemment introduit Knox Vault , une solution de sécurité clé qui isole les données les plus sensibles des utilisateurs pour s’assurer qu’elles ne tombent jamais entre de mauvaises mains.

Les évolutions précédentes incluaient TrustZone, qui fournissait un environnement sécurisé au sein du système d’exploitation principal pour exécuter des applications et des processus sensibles séparément des logiciels classiques. Ainsi, le travail et les loisirs peuvent coexister en toute sécurité sur le même appareil.

Samsung Knox a également évolué vers Knox Suite 1 afin d’aider les entreprises et les institutions clés du monde entier à sécuriser, déployer et gérer efficacement leur flotte d’appareils avec un logiciel personnalisable et facile à gérer et une sécurité de bout en bout.

Il n’est pas étonnant que les analystes du secteur reconnaissent Samsung Knox avec les meilleures notes et que plusieurs agences gouvernementales aient décerné des certifications à Samsung Knox au cours de la dernière décennie. C’est pourquoi Samsung est fier de dire : Knox est l’une des plates-formes de sécurité les plus fiables au monde grâce à sa sécurité de niveau défense.

Grâce à ce formidable bilan, nous sommes convaincus que Samsung Knox est le mieux placé pour définir la prochaine ère de la sécurité des appareils. La technologie connectée nous aidera à créer de meilleures vies et de meilleures expériences – et plus de connectivité ne signifie pas nécessairement plus de risques. Avec Samsung Knox, Samsung jette les bases d’un avenir plus sûr pour être plus forts ensemble.

1 Nécessite une clé de licence distincte (achetée séparément).