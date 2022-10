Huawei Consumer Business Group (BG) annonce le lancement du nouveau smartphone puissant, le HUAWEI nova Y90, faisant un grand pas en avant avec un produit plus avancé, apportant aux jeunes utilisateurs un autre choix chic et high-tech.

Afin de découvrir le produit à J-2 de son lancement commercial, Huawei CBG a organisé une journée portes ouvertes pour les médias tunisiens dans Huawei Experience Store Lac 1. Les journalistes tunisiens ont essayé le nouveau smartphone, le HUAWEI nova Y90, en présence de l’équipe Huawei, dans le plus grand magasin Huawei de Tunisie.

Le HUAWEI nova Y90 apporte une série de caractéristiques impressionnantes, notamment un écran HUAWEI Edgeless FullView[1] de 6,7 pouces pour une visionnage immersive, une autonomie de batterie[2] améliorée grâce à une grande batterie de 5000 mAh et une solution HUAWEI SuperCharge[3] de 40 W, ainsi qu’une grande capacité de stockage améliorée de 128 Go[4] mise à niveau. HUAWEI nova Y90 se démarque également par des améliorations en termes de capacités d’imagerie. Il est équipé d’une triple caméra AI arrière de 50MP qui prend en charge des fonctionnalités innovantes telles que le mode Super Night, la vidéo à double vue avant/arrière et l’AI Snapshot, offrant aux utilisateurs une excellente expérience d’imagerie.

HUAWEI nova Y90 – est disponible en trois couleurs : Vert Emeraude, Noir Nuit et Bleu Cristal. Il sera disponible en Tunisie à partir du jeudi 13 octobre sur le site officiel de Huawei et chez les revendeurs agréés. Le smartphone est disponible avec une offre exceptionnelle : écouteurs + gift box + extension de garantie de 90 jours + 90 jours de musique gratuit sur HUAWEI Music + 500 vidéos gratuites sur HUAWEI Video + 50GB cloud gratuits pendant 2 mois sur HUAWEI Mobile Cloud.

« Avec le lancement du HUAWEI nova Y90, Huawei offre aux jeunes utilisateurs tunisiens d’excellentes expériences d’utilisation » déclare Kelvin Zhang, Country manager de Huawei CBG Tunisie. « Nous sommes heureux aujourd’hui de présenter notre nouveau smartphone HUAWEI nova Y90 aux médias tunisiens avant quelques jours du lancement commercial. Grâce à de puissantes mises à jour matérielles et à l’intégration du système d’exploitation, le HUAWEI nova Y90 est doté d’un écran 6,7 pouces pour une visionnage immersive, une grande batterie de 5000 mAh et une solution HUAWEI SuperCharge de 40 W, sans oublier la grande capacité de stockage améliorée de 128 Go mise à niveau et la triple caméra AI arrière de 50MP. »

Impressionnant à l’intérieur et à l’extérieur avec écran HUAWEI Edgeless FullView de 6,7 pouces

Le HUAWEI nova Y90 est équipé d’un écran HUAWEI Edgeless FullView de 6,7 pouces qui prend en charge un taux de rafraîchissement[5] de l’écran allant jusqu’à 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 270 Hz, apportant une expérience fluide et conviviale, que ce soit pour une utilisation quotidienne ou pour les jeux. Les bords ultra étroits de l’écran ne mesurent que 1,05 mm[6] ce qui se traduit par un rapport écran/corps incroyablement élevé de 94% et une expérience visuelle immersive. l’écran du HUAWEI nova Y90 prend en charge des fonctionnalités telles que le contrôle de la gradation de l’écran, le mode confort pour les yeux et le mode e-book pour améliorer encore l’expérience visuelle des utilisateurs.

40W HUAWEI SuperCharge[7]

Pour permettre aux utilisateurs de charger la batterie en quelques minutes, HUAWEI nova Y90 propose la fonction HUAWEI SuperCharge 40W, stable et sûre. Les utilisateurs peuvent profiter de 2.3 heures de jeu[8] simplement en chargeant le téléphone pendant 10 minutes. De plus, le HUAWEI nova Y90 dispose d’une fonction d’assistant d’état de la batterie pour détecter intelligemment l’état de la batterie et rappeler à l’utilisateur de prendre des mesures à temps[9]. Il passe également par huit couches de protection de charge rapide, treize couches de protection de charge et une couche de protection[10] contre la surchauffe du port USB, ce qui rend la charge rapide, intelligente et sûre.

Batterie longue durée de 5000mAh

hérite de la longue durée de vie de la batterie de la série HUAWEI nova Y, équipée d’une grande batterie de 5000mAh (valeur typique) pour assurer une utilisation intensive toute la journée. Qu’il s’agisse de voyager, de regarder des séries télévisées à la maison, de jouer ou de faire des appels professionnels,

128 Go d’espace de stockage

Grâce au grand stockage de 128 Go du HUAWEI nova Y90, les utilisateurs ont accès à un espace de stockage suffisant pour leurs applications, jeux ou fichiers préférés pour le travail et les études.

La triple caméra AI de 50 Mpx offre des fonctions de prise de vue innovantes pour animer les réseaux sociaux

Permettant aux utilisateurs de capturer chaque détail en photo, le HUAWEI nova Y90 est équipé d’une caméra principale haute résolution de 50 Mpx.

Il y a également une caméra de profondeur de 2MP et une caméra macro de 2MP. Le smartphone possède d’excellentes capacités de prise de vue de nuit grâce aux performances puissantes de son appareil photo principal de 50MP. La fonction Super Night Mode permet de capturer des photos de nuit claires et lumineuses, offrant une meilleure qualité d’image avec plus de détails capturés. Le HUAWEI nova Y90 dispose d’une fonction AI Snapshot, qui permet d’analyser intelligemment la scène et de percevoir l’amplitude des sujets et des objets en mouvement devant la caméra en temps réel.

L’algorithme avancé ajuste de manière adaptative la vitesse d’obturation et capture instantanément des clichés en mouvement rapide. En outre, l’enregistrement continu avant/arrière permet de basculer en toute transparence entre les caméras avant et arrière. Il est également livré avec une grande variété de modèles vidéo intégrés pour permettre la création de vidéos en un clic.

AppGalerie

L’AppGallery fiable, innovante, conviviale et sécurisée est disponible sur le HUAWEI nova Y90, où les utilisateurs peuvent facilement naviguer, explorer, trouver et télécharger un large éventail d’applications de haute qualité.

[1] Avec un design aux coins arrondis sur l’écran, la longueur diagonale de l’écran est de 6,7 pouces lorsqu’elle est mesurée selon le rectangle standard (la zone visible réelle est légèrement plus petite). Les données proviennent de Huawei Labs. L’affichage FullView est un concept courant dans l’industrie, se référant généralement à un écran avec des cadres étroits et un rapport écran/corps élevé.

[2] 5 000 mAh est une valeur typique, la capacité nominale de la batterie est de 4 900 mAh. La batterie est intégrée et ne peut pas être retirée.

[3] Prend en charge une charge ultra rapide filaire maximale de 40 W. Uniquement disponible avec le chargeur et le câble HUAWEI SuperCharge standard. La puissance de charge réelle varie en fonction des scénarios.

[4] La capacité de mémoire disponible sera inférieure à la valeur indiquée car les logiciels préinstallés occupent un certain espace. Il y a aussi une option pour 4 + 128 / 6 + 128 / 8 + 128 Go.

[5] L’écran prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. Sous différentes interface d’application et écran de jeu, le taux de rafraîchissement de l’écran peut être légèrement différent, veuillez vous référer à l’expérience réelle.

[6] La lunette ultra-étroite de 1,05 mm fait référence à la largeur des lunettes noires gauche et droite. Les données proviennent de Huawei Labs, veuillez vous référer au produit réel.

[7] Prend en charge une charge ultra rapide filaire maximale de 40 W. Uniquement disponible avec le chargeur et le câble HUAWEI SuperCharge standard. La puissance de charge réelle varie en fonction des scénarios.

[8] Le jeu fait référence au jeu MOBA mobile – Arena of Valor (version chinoise). Les données proviennent de Huawei Labs. Le taux de charge réel changera intelligemment en fonction de différents scénarios. Veuillez vous référer à l’utilisation réelle

[9] Cette fonctionnalité nécessite la prise en charge de la mise à niveau HOTA.

[10] Il existe 22 scénarios, dont la détection de l’équipement de charge, la protection contre les surtensions et la protection contre les surintensités. Les données proviennent de Huawei Labs.