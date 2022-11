Huawei Tunisie a organisé la cérémonie annuelle 2022 du programme Seeds for the Future en partenariat avec le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, et ce lundi 14 novembre à l’hôtel Laico de Tunis.

L’événement a réuni, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique, Moncef Boukthir, l’ambassadeur de la république populaire de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo, le directeur général de Huawei Tunisie, Lin Xingshuo et le vice-président en charge des relations publiques pour la région Méditerranée de Huawei Northern Africa, Adnane Ben Halima.

Seeds for the Future a été lancé depuis 2015 en Tunisie. Cette année 26 étudiants tunisiens ont été sélectionnés pour participer à ce programme de formation durant 7 jours auprès des meilleurs experts internationaux, chinois et tunisiens.

Lors de son discours d’ouverture, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de Tunisie Moncef Boukthir a réitéré sa volonté de renforcer davantage les bonnes relations entre la Tunisie et la Chine et d’aboutir à une coopération consolidée entre les deux pays. Il a également exprimé son appréciation des opportunités que Huawei offre aux étudiants Tunisiens au vu de leur impact positif sur le futur des jeunes du pays.

De son côté, l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Zhang Jianguo, a félicité la performance de Huawei à travers le monde et son engagement continu à la croissance de l’éducation numérique. Il a également applaudi la coopération fructueuse entre la Tunisie et la Chine en matière de technologies, et de formation des talents en souhaitant accentuer les efforts de coopération.

Prenant la parole, le directeur général de Huawei Tunisie, Lin Xingshuo a déclaré: “Les infrastructures jouent sans aucun doute un rôle essentiel pour soutenir la transformation numérique, mais ceci est insuffisant, car aucun pays ne pourra nourrir ses ambitions de transformation économique sans une jeunesse instruite et formée aux métiers du numérique”. Il a ajouté: “Investir dans la jeunesse d’aujourd’hui et de demain apparaît primordial pour l’avenir économique et social du pays. De ce fait, nous espérons que le fruit du partenariat stratégique entre Huawei Tunisie et les universités tunisiennes, ouvrira plus d’opportunités dans le domaine de l’éducation des jeunes dans le domaine des TIC”.

Cette édition 2022 de Seeds for the future a été marquée par une forte présence féminine. En effet, sur les 26 étudiants sélectionnés, 21 étaient des filles. L’inclusion des femmes dans le domaine des technologies est un axe important de la stratégie RSE de Huawei. Le géant chinois a fait du redressement de ce déséquilibre entre hommes et femmes une priorité au fil des ans, grâce à son accompagnement et son engagement envers la jeunesse.

Cette cérémonie annuelle a également été l’occasion de célébrer la clôture de l’année scolaire 2021-2022 en récompensant les TOP Académies, les TOP instructeurs, les Top ambassadeurs et les TOP étudiants du programme ICT Academy.

Il convient de noter que Seeds for the Future, initié en 2008, est le programme RSE phare de Huawei au niveau mondial, adressé aux étudiants et jeunes diplômés dans le domaine des TIC dans plus de 130 pays et régions. Celui-ci a pour objectif de construire un écosystème TIC plus fort, en identifiant et promouvant les jeunes talents dans le domaine de la technologie et de contribuer à leur formation et leur développement professionnel.