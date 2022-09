Huawei Consumer Business Group annonce l’inauguration du nouveau Huawei Experience Store (HES) à Bizerte. Le magasin conserve le même design intérieur minimaliste que nous attendons des stores Huawei. Le store reflète l’engagement de Huawei à offrir une expérience de vente au détail exceptionnelle à ses clients locaux.

Huawei offre aux visiteurs un univers de shopping et d’expérience avec un large éventail de solutions techniques et de produits issus des domaines vedettes que sont les téléphones mobiles, les ordinateurs et les tablettes, ainsi que des équipements audios, écrans et objets connectés. En outre, des systèmes technologiques étendus pour les bureaux et les maisons intelligents sont présentés. Le magasin est sis Avenue Habib Bourguiba Bizerte.

« C’est avec un grand plaisir que je participe aujourd’hui à la cérémonie d’inauguration du nouveau Huawei Experience Store à Bizerte. Nous poursuivons le parcours de développement du réseau des HES dans l’ensemble des villes tunisiennes afin de rapprocher davantage nos produits et technologies à la clientèle locale dans le cadre d’une vision commerciale basée sur l’expérience client », explique Kelvin Zhang, Country Manager Huawei CBG Tunisie.

Les visiteurs du nouveau Huawei Experience Store Bizerte trouveront les solutions adéquates pour un large éventail de scénarios quotidiens : Connectivité au bureau ou à domicile, analyse des données sportives et de remise en forme, ou solution de le maison intelligente. En outre, les indépendants et les petites entreprises ont la possibilité d’obtenir des conseils sur les meilleures solutions technologiques liées au bureau intelligent.

Avec un aménagement spacieux, l’Experience Store de Huawei offre une expérience riche et complète avec des démonstrations immersives des derniers appareils et technologies intelligents de Huawei.

Le magasin dispose d’un personnel hautement qualifié ayant des intérêts technologiques divers, allant du sport à la musique en passant par le vlogging, pour aider les clients à choisir les produits, fournir une assistance technique et offrir des suggestions personnalisées.

Rendez-vous à notre store sis Avenue Habib Bourguiba Bizerte pour découvrir tous les détails de l’univers Huawei.