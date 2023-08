Huawei a lancé récemment le HUAWEI nova Y91, le nouveau membre de la série HUAWEI nova Y en Tunisie. Ce nouveau smartphone est doté d’une super batterie de 7000 mAh[1] et d’un impressionnant écran HUAWEI FullView de 6,95 pouces[2]. Le HUAWEI nova Y91 adopte le design emblématique de Huawei, le Starry Circle, qui ne manquera pas d’attirer l’attention. Le téléphone est notamment équipé d’un système de double caméra AI de 50 MP pour offrir une expérience d’imagerie extraordinaire.

Cercle étoilé exquis, beauté et efficacité

Le HUAWEI nova Y91 est un produit phare qui arbore un design emblématique de cercle étoilé avec un axe symétrique. Les caméras arrière sont logées dans le cercle étoilé, ce qui lui confère un aspect à la fois élégant et futuriste. Le téléphone hérite des gènes esthétiques de la famille nova et opte pour une palette de couleurs à l’allure futuriste. L’argent clair de lune et le noir étoilé donnent au téléphone une touche d’élégance. Malgré son grand écran de 6,95 pouces, le téléphone a un corps fin et compact, agréable à tenir.

Batterie de grande taille

Avec une batterie de 7000 mAh, le HUAWEI nova Y91 offre une très grande autonomie. Il utilise une conception à double cellule avec une densité énergétique élevée qui aide à maintenir le poids de l’appareil tout en augmentant l’autonomie de la batterie. La fonction HUAWEI SuperCharge[3] de 22,5 W complète la grande batterie du téléphone et accélère le temps de charge. Le téléphone identifie automatiquement son état de charge et dispose d’un système de protection de charge à 20 couches pour garantir la sécurité de la charge.

Affichage vaste et immersif

Le HUAWEI nova Y91 est doté d’un écran HUAWEI FullView de 6,95 pouces[4] offrant une expérience visuelle supérieure. Ce grand et bel écran offre aux utilisateurs une image immersive et plus vibrante. De plus, les fines bordures autour de l’écran améliorent l’esthétique du téléphone et le rendent plus petit et plus léger en main.

L’écran prend en charge un taux[5] d’échantillonnage tactile de 270 Hz et un taux de rafraîchissement[6] de 90 Hz, pour une expérience fluide lors de la navigation en ligne et des jeux. De plus, les algorithmes du logiciel tactile super-résolution de Huawei améliorent la précision du toucher, pour une expérience de jeu exceptionnelle. Les utilisateurs peuvent naviguer sur les sites web et les vidéos avec peu de décalage et entrer dans l’action beaucoup plus rapidement lorsqu’ils jouent. Le téléphone prend également en charge la fonction d’affichage LCD plein écran toujours active, la première de ce type[7], qui permet de consulter facilement des informations essentielles sans déverrouiller le téléphone.

Double appareil photo AI de 50 mégapixels, pour capturer des moments merveilleux

L’appareil photo arrière principal de 50 MP du HUAWEI nova Y91 permet aux utilisateurs de prendre des photos époustouflantes en basse lumière. Avec le mode Super Night 2.0, il permet de prendre des photos de nuit avec des détails et des textures riches. Même dans des conditions d’éclairage difficiles, le HUAWEI nova Y91 peut réaliser des portraits texturés. La caméra frontale de 8 MP prend en charge la segmentation des portraits et AI Beauty 5.1 pour des selfies naturels et flatteurs.

Large espace de stockage

Le stockage de 256 Go du HUAWEI nova Y91 vous donne la liberté d’installer vos applications et jeux préférés, de télécharger des fichiers volumineux pour le travail et l’étude, et de conserver vos films préférés sur le téléphone. Et grâce aux doubles haut-parleurs stéréo symétriques, les utilisateurs bénéficient d’un son immersif, clair et époustouflant. Les effets sonores équilibrés Histen 8.1 restaurent la texture et la clarté du son, ce qui, associé à un champ sonore spatial, vous offre une expérience d’écoute agréable.

Pour plus d’information, merci de consulter le site : https://consumer.huawei.com/tn/phones/nova-y91/

[1] Capacité typique de la batterie.

[2] L’écran mesure 6,95 pouces en diagonale sur un rectangle standard. La surface d’affichage réelle peut être inférieure à la valeur indiquée, en raison des coins arrondis.

[3] Un maximum de 22,5 W de HUAWEI SuperCharge câblé est pris en charge, et ne peut être atteint que lorsqu’un chargeur et un câble HUAWEI SuperCharge dédiés sont utilisés. La puissance de charge réelle peut varier en fonction du scénario..

[4]Avec un design aux coins arrondis, la diagonale de l’écran extérieur est de 6,95 pouces lorsqu’elle est mesurée selon le rectangle standard (la zone de visualisation réelle est légèrement plus petite). Les écrans proviennent de plusieurs fournisseurs, avec des paramètres cohérents. Toutefois, en raison des différences de solutions techniques, il peut y avoir des différences mineures dans les effets d’affichage d’un écran à l’autre

[5] 270 Hz is the maximum touch sampling rate. Actual sampling rate may vary depending on the specific app or game.

[6] Le HUAWEI nova Y91 prend en charge un taux de rafraîchissement de l’écran allant jusqu’à 90 Hz. La fréquence de rafraîchissement de l’écran peut varier en fonction de l’application ou du jeu.

[7] À partir du 17 avril 2023. La fonction sera prise en charge par les futures mises à jour HOTA.