L’an dernier, mes responsabilités en tant que directeur de Samsung MX Business ont été étendues. Je suis désormais également en charge de la direction de notre Corporate Design Centre. Ma carrière d’ingénieur m’a appris que les conceptions les plus sublimes sont liées à l’innovation technologique. Dans ma nouvelle fonction, je peux approfondir mes recherches sur la façon dont la synergie entre design, ingénierie et R&D peut créer des expériences transformatrices. Avec mes collègues designers, je me suis lancé dans une exploration approfondie de la stratégie de conception de Samsung pour comprendre nos racines et visualiser notre croissance.

Des époques différentes, le même engagement

En 1996, Samsung s’est engagée à respecter la philosophie suivante : “Inspired by Humans, Creating the Future.” Cela signifie que nos créations sont conçues avec une profonde compréhension de vous, l’utilisateur, et que nous sommes convaincus qu’une approche centrée sur l’utilisateur est la clé du futur.

Nous ressentons cela encore plus fortement près de 30 ans plus tard, lorsque nous réfléchissons au caractère fluide des interactions humaines. Les utilisateurs apprécient les expériences plutôt que les simples performances et les liens significatifs plutôt que les prouesses technologiques brutes. Nous avons distillé la philosophie de conception de Samsung en trois identités principales, et nos utilisateurs occupent une place centrale au sein de ces trois identités : nos produits doivent être essentiels, innovants et harmonieux.

Le design essentiel donne la priorité à l’efficacité et à la facilité d’utilisation. Le design innovant met l’accent sur l’originalité et reflète l’objectif d’une manière nouvelle et distinctive. Le design harmonieux garantit que tous les éléments fonctionnent ensemble dans un but holistique, conformément aux valeurs sociales, écologiques et éthiques.

Inspiré par les gens, au service de l’avenir

Ces trois identités de conception se reflètent dans notre dernier écosystème matériel et logiciel.

Prenons, par exemple, l’ouverture et la fermeture d’un smartphone. Cela paraît simple. Cependant, cette simplicité ressentie par l’utilisateur n’est possible que grâce à une attention minutieuse portée à ce qui est le plus essentiel et le plus intuitif. L’aspect minimaliste et épuré qui abrite la fonctionnalité de la charnière spécialisée met en évidence la beauté inhérente au design essentiel.

Nous avons placé la barre plus haut en ce qui concerne l’ergonomie des smartphones pliables. Une différence d’un millimètre dans l’épaisseur d’un appareil ne semble pas être un grand changement, mais chaque gramme et chaque millimètre dans un appareil pliable exige une avancée technique. Cela demande du savoir-faire et de la passion. Lorsque c’est bien fait, l’avantage pour l’utilisateur est énorme. Voilà pourquoi nous avons innové pour rendre nos derniers appareils pliables plus fins, plus légers et en même temps plus durables que les générations précédentes.

Avec nos appareils pliables, votre expression personnelle atteint un nouveau niveau avec – littéralement – l’expérience photographique la plus flexible. Vous pouvez prendre des photos en gardant les mains libres, sous l’angle parfait. L’expérience multitâche améliorée, semblable à celle d’un PC, place la barre plus haut en matière de productivité. Vous pouvez travailler, collaborer ou jouer lors de vos déplacements.

Les Samsung Galaxy Tab et Wearables sont conçus selon le même principe. Ils fonctionnent harmonieusement au sein d’un écosystème, qui offre une expérience puissante et connectée, comme une extension parfaite de vos besoins, de vos priorités et de votre personnalité unique.

Quelle que soit l’expérience Samsung Galaxy, lorsque nous disons “Inspired by Humans”, nous ne parlons pas seulement des personnes elles-mêmes. Nous parlons également de leurs communautés, de leur environnement et de leur planète. Les appareils Samsung Galaxy sont conçus dans une optique de développement durable, car même les plus petites actions peuvent avoir un impact important, comme la protection de notre planète. Lorsque nous disons “Creating the Future”, cela inclut notre responsabilité de travailler aujourd’hui à la construction d’un avenir durable pour la génération de demain.

Notre voyage commun vers un avenir meilleur

Lorsque le design fusionne avec l’innovation technologique, de nouvelles opportunités se présentent. Grâce à des technologies innovantes, les gens peuvent tirer le meilleur parti du présent et, finalement, créer le meilleur avenir possible. Nous vous invitons à nous rejoindre à Unpacked, où nous présenterons nos nouveaux appareils et nos nouvelles expériences – inspirés par vous, créés pour vous.

D’une certaine façon, ils sont en cours d’élaboration depuis près de 30 ans, couronnant des décennies de design inspiré par l’homme. Mais en même temps, ce n’est que le début. Voir comment nos innovations s’intègrent dans votre vie et vous offrent de nouvelles possibilités en termes de créativité, de productivité ou d’expression personnelle sera notre source d’inspiration pour les prochaines étapes de notre voyage. Faisons donc ce voyage ensemble, en utilisant le design et la technologie pour créer un avenir qui vous ressemble vraiment.