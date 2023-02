La société Huawei Tunisie a organisé en partenariat avec le Conseil Bancaire et Financier un évènement sur le thème : « Huawei financial services industry (FSI) day » le 08 février 2023 à l’hôtel Laico Tunis.

L’évènement était une occasion pour présenter les initiatives stratégiques de Huawei qui visent à transformer les institutions financières en entreprises agiles, entièrement basées sur l’écosystème numérique.

Ainsi Huawei a annoncé trois initiatives stratégiques dans le secteur financier :

Encourager les institutions à adopter pleinement les technologies cloud natives et innovantes. Celles-ci fournissent une infrastructure optimale pour accélérer la convergence numérique et intelligente et créer une plateforme agile.

Approfondir la numérisation dans tous les scénarios de l’industrie. L’objectif étant d’améliorer le transfert des données de manière sécurisée, de libérer la valeur des métadonnées et de renforcer l’inclusion financière.

Agréger différents produits logiciels en tant que service (SaaS), permettant ainsi la création d’un écosystème ouvert pour tous les scénarios et l’adoption de services financiers basés sur ces scénarios.

A cette occasion, Chengxi LI, EBG Commercial director Huawei a affirmé lors de son discours d’ouverture que la mobilité et les Fintech modifient rapidement les attentes et les comportements des clients. Ils font également tomber les barrières sectorielles dans l’industrie des finances, en minimisant les frontières entre internet, les télécommunications et la finance. Il s’agit donc d’une ère importante pour le secteur bancaire, et la façon de relever les défis posés par ces changements en devient une priorité stratégique », a-t-il ajouté.

De son côté, Mme Mouna Saied Gattouf, déléguée générale du Conseil Bancaire et Financier a mis le point sur l’importance de l’évènement pour les banquiers. « Aujourd’hui, l’accélération de la digitalisation est un sujet très important pour nous. Après la pandémie de Coronavirus, on s’est rendu compte de l’importance de moderniser notre offre de produits et services bancaires et de mieux connaître nos clients. Grâce au digital, nous sommes capables d’offrir des produits et services diversifiés et sans interruption, 24h/24 et 7/7. Huawei possède une grande expérience dans ce domaine et des solutions innovantes. Cela nous permet d’être en rupture totale par rapport à l’offre bancaire classique. Ainsi, c’est une façon d’améliorer l’inclusion financière et de s’attaquer à de nouvelles cibles. Cette rencontre est également une occasion pour parler de data et de stockage de data, un domaine dans lequel Huawei est un acteur majeur et un leader mondial », a-t-elle ajouté.

A cette occasion, M. Kais HAMOUDA, Financial Services Industry Manager a mis l’accent lors de son intervention sur l’accélération de la digitalisation financière « Accelerate Financial Digitalization ». Il a affirmé que les institutions financières en Tunisie sont en bonne position pour accélérer leur transformation digitale. Ceci au vu des dernières tendances des géants de l’informatique, des changements dans la manière de consommer des clients et afin de proposer des produits et services innovants.

On parle aujourd’hui de SuperApp fournissant l’ensemble des services sur une même plateforme, d’utilisation de l’IA dans la gestion des risques, de conformité, d’analyse du comportement des clients, de la création de nouvelles agences intelligentes, de blockchain, d’IoT pour la gestion des actifs, de mobile payment et bien entendu de cloud… Tout ceci rendu possible grâce aux solutions de Huawei et ses partenaires, permettant l’augmentation des parts de marché et la réduction des coûts et des risques.

De sa part, M. Youssef BOUKAR CTO Datacom Solutions – Huawei EBG Northern Africa a mis le point lors de son intervention sur le passage au numérique d’une manière plus rapide avec la nouvelle génération (Réseau intelligent. Portefeuille de produits HUAWEI). La solution Huawei FinTech fournit des services financiers pratiques et complets aux particuliers et aux MPME par le biais d’applications mobiles, Android et iOS. En bref, tant qu’il y a un signal de communication mobile, les services financiers sont disponibles. A travers les technologies de communication mobile et les plateformes numériques, la solution construit un nouvel écosystème de services financiers numériques. Cet écosystème permet aux partenaires de développer des applications pour diverses industries, posant ainsi une base solide pour des services financiers numériques omniprésents. Cela permet non seulement d’améliorer les services numériques dans toutes les industries, mais aussi de combler la fracture numérique entre les industries et les secteurs économiques, améliorant ainsi la productivité dans l’ensemble de la société, a-t-il précisé.

De son côté, M. Hafedh BEN FAKHET, IP Solution Manager a présenté lors de son intervention la solution réseau Huawei Smart Campus pour les banques. Il a expliqué qu’à la fin de l’année 2020, la solution Huawei FinTech avait été adoptée par plus de 30 fournisseurs de services financiers numériques agréés dans le monde, de M-PESA au Kenya et bKash au Bangladesh, à Vodacom Tanzanie, Telkomsel en Indonésie, JazzCash au Pakistan et KBZPay au Myanmar. Et Huawei continue d’étendre son réseau permettant l’inclusion financière, afin de fournir aux utilisateurs un accès durable aux services financiers de base et, ce faisant, d’améliorer leur vie, a-t-il ajouté.

Enfin, M. Christophe GRENIER, Regional Storage CTO chez Huawei a souligné, lors de son intervention, que dans le domaine financier, les entreprises et les personnes stockent de plus en plus de données structurées ou non structurées. Le domaine bancaire a enregistré une accélération de l’utilisation des applications mobiles, ce qui a généré un afflux des données dans les banques. Le nombre des transactions par seconde et par minute a augmenté d’une manière rapide. La disponibilité et la sauvegarde des données en ligne demeurent très importantes, puisqu’aujourd’hui l’entreprise ne peut pas se permettre la perte d’un data center ou une interruption des services. L’archivage, un autre maillon très important, ne devrait pas se faire sur un même support et devrait permettre un accès aux données en ligne. Il faut savoir qu’à l’horizon 2025 les institutions et les gouvernements prédisent une augmentation de capacité mondiale de stockage de 280 EXABYTE. Globalement, les entreprises vont générer et stocker de plus en plus d’informations. De ce fait, Huawei leader dans le marché des solutions de stockage possède des solutions innovantes qui répondent aux attentes des institutions financières et des particuliers, a-t-il conclu.