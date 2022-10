Un mode de vie durable ne peut être atteint que si les personnes et les organisations se rassemblent autour d’une vision commune et d’un respect mutuel. Cette idée de « coexistence » positive est cruciale pour l’avenir de la planète et des personnes. LG s’efforce depuis longtemps de créer un environnement véritablement inclusif pour les personnes de tous horizons, de la meilleure façon possible : en fournissant des produits facilement accessibles que chacun peut utiliser, quelles que soient ses capacités.

Le PLAN BETTER LIFE 2030 est la prochaine étape de la mission de LG visant à inspirer une plus grande unité. S’appuyant sur ses objectifs de longue date visant à établir une société diversifiée et inclusive, l’entreprise présente maintenant un plan d’action concret et des indicateurs de performance détaillés pour renforcer les liens avec les gens, y compris les fournisseurs, les employés et les consommateurs, afin de promouvoir plus de » Nous » et moins de » Moi « .

Dans le cadre de ce plan, LG prévoit de fournir aux fournisseurs les connaissances et l’expertise de l’entreprise pour permettre des opérations plus sûres et plus efficaces, d’établir des paramètres clairs pour évaluer la diversité de la main-d’œuvre, de développer des produits universellement accessibles, etc.

En travaillant de près avec ses partenaires, LG favorise un écosystème durable dans l’ensemble de sa chaîne logistique afin de créer des environnements de travail plus sécurisés et des systèmes logistiques stables.

LG a encouragé ses fournisseurs à adhérer à des normes de gestion et à des certifications de gestion de la santé et de la sécurité reconnues dans le monde entier, afin de les aider à maintenir un taux d’auto-inspection à haut risque inférieur à 0,5 %. Par exemple, en empêchant les heures de travail excessives pour de meilleures conditions de travail, en obtenant davantage de certifications en matière de santé et de sécurité et en fournissant des ressources et une expertise pour que les fournisseurs puissent mettre en œuvre des pratiques de gestion ESG. L’évaluation des nouveaux fournisseurs fait également partie intégrante de l’approche de LG, c’est pourquoi elle applique des critères d’évaluation ESG plus stricts pour ses partenariats d’entreprise.

Comme LG adopte une gestion axée sur les personnes, ses portes sont toujours ouvertes aux talents, quels que soient leurs traits hérités ou leurs diverses identités. À l’avenir, l’entreprise vise à offrir aux classes socialement défavorisées, comme celles qui vivent avec un handicap, davantage d’opportunités de carrière.

D’ici 2030, l’entreprise aura créé diverses possibilités d’emploi pour les personnes handicapées. Et pour s’assurer que tous les employés sont également reconnus et inclus dans la culture d’entreprise, LG introduira bientôt davantage de programmes de formation sur la diversité à l’échelle de l’entreprise.