Après plusieurs années de développement, LG Electronics (LG) déploie webOS Auto 1.0, la première version officielle de la plateforme d’infodivertissement dans la voiture.

La plateforme innovante fournit une variété de services connectés et une expérience automobile améliorée qui démontre les capacités accrues de LG en tant que fabricant de composants automobiles et donne à la société une position privilégiée pour bénéficier de la demande mondiale grandissante pour les voitures connectées.

Intégrant la plateforme voiture connectée de microsoft (MCVP), webOS Auto 1.0 peut recueillir et envoyer l’historique d’utilisation audio, vidéo et de navigation à Microsoft Power BI via cloud. L ‘ensemble de données complet qui en résulte peut être utilisé par les constructeurs automobiles pour fournir des services personnalisés pour les conducteurs et les passagers à la fois

De plus, webOS Auto représente la troisième génération de plateforme de développement automobile Qualcomm® Snapdragon™ qui fournit une excellente puissance de traitement et une performance multi-affichage pour une expérience automobile de très haute qualité, réduisant l ‘écart entre expérience mobile et expérience voiture connectée.

webOS Auto 1.0 de LG est conçu avec le divertissement à l ‘esprit. Les passagers arrière peuvent sans effort diffuser du contenu vidéo et audio et surfer sur le web à travers des écrans dynamiques et tactiles facilement intégrés dans les repose-têtes et même avoir accès à plusieurs fonctions à travers des commandes vocales. En profitant pleinement de webOS Auto, les constructeurs automobiles peuvent développer leurs propres systèmes IVI – complets avec les services cloud, la connexion 5G et des applications adaptées aux besoins de leurs clients – en bien moins de temps

LG a conçu webOS Auto pour améliorer ses capacités de continuer à fournir un meilleur contrôle, du divertissement, de la commodité et de la sécurité à l ‘écosystème à travers des partenariats avec des sociétés telles que Microsoft, Qt,Luxoft ainsi que Qualcomm. LG travaille aussi avec HeartRadio, Mapbox et erence pour donner accès à des services populaires à travers la plateforme