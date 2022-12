LG mettra l’accent sur son engagement continu en faveur du développement durable au CES 2023, en présentant sa vision ESG et ses dernières innovations percutantes dans une exposition exclusive baptisée Une vie meilleure pour tous zone.

Offrant un aperçu complet des efforts de développement durable de LG, y compris ses principales étapes ESG, ses initiatives actuelles et ses objectifs à long terme, le Une vie meilleure pour tous zone se compose de trois sections uniques : Pour la planète, pour les gens et Notre engagement.

Les principaux axes du programme ESG de LG ont été intégrés à tous les aspects du Une vie meilleure pour tous zone. Le matériel d’information fourni dans la zone offrira du braille pour les personnes ayant une déficience visuelle et sera placé à une hauteur permettant une lecture facile pour les personnes en fauteuil roulant. Des guides maîtrisant la langue des signes seront sur place, ainsi qu’un LG CLOi GuideBot programmé pour fournir des services de langue des signes numérique-humaine. La zone elle-même sera construite avec l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement.

La Pour la Planète section de la zone présente les diverses initiatives environnementales de LG, qui comprennent la mise en place de Cycles durables qui donnent la priorité aux considérations «vertes» à chaque étape du cycle de vie du produit, telles que la collecte, l’élimination et la réutilisation des déchets électroniques dans la phase de post-utilisation. Les visiteurs de Pour la Planète peut voir comment les matériaux extraits des déchets électroniques mis au rebut au centre de recyclage Chilseo (CRC) de l’entreprise sont utilisés pour fabriquer des pièces pour les nouveaux produits LG.

La deuxième partie de l’exposition, Pour les personnes, présente les efforts et les réalisations de LG en matière d’accessibilité des produits et des services. Celles-ci incluent le développement de manuels de produits intégrant des guides vocaux et en langue des signes et la mise en œuvre de fonctionnalités d’accessibilité – telles que la reconnaissance vocale, les instructions vocales et les capteurs de détection de mouvement – dans une large gamme de produits LG