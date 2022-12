Huawei Consumer Business Group annonce des offres spéciales pour la fin de l’année 2022. Huawei continue à soutenir ses clients en offrant une large gamme de produits & services pour profiter de la fin de l’année et commencer 2023 avec de nouvelles technologies.

La promotion de fin d’année comprend 9 produits Huawei : des smartphones (P50 Pro, nova 9, nova Y90, nova Y90 & nova Y70), des ordinateurs portables (Matebook D15, Matebook D14 & Matebook 14), des tablettes (Matepad 10.4 & Matepad T8), un écran (Display 23.8), des objets connectés (Watch Fit 2) et des accessoires audio (Freebuds Lipstick).

A partir du 12 décembre 2022, la promotion de fin d’année se fait dans les magasins Huawei Experience Store et les magasins agréés. De nombreuses surprises et cadeaux sont disponibles pour célébrer cette période pour tous les fans de Huawei en Tunisie.

Service Mega offert par Huawei chaque 3 derniers jours ouvrables du mois

Pour optimiser l’utilisation des smartphones Huawei et essayer de garder le contact avec les clients, Huawei lance une nouvelle campagne de services à la fin de chaque mois. Du 27 au 29 décembre 2022, tous les clients peuvent se rendre dans nos centres de service agréés exclusifs SMART SERVICES pour le nettoyage et le changement du film de protection de l’écran gratuitement. Tous les clients peuvent également réparer leurs appareils sans frais de main-d’œuvre et tenter de gagner un cadeau.