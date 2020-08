Vous avez probablement entendu parler du dernier produit phare tendance 5G de Huawei, le HUAWEI nova 7 5G. Oui, le buzz à ce sujet est surréaliste et bien mérité, étant le premier téléphone 5G de Huawei.

La première chose que la plupart d’entre nous vérifient dans un nouveau smartphone est probablement l’appareil photo, non? Quelle est sa performance en basse lumière? Peut-il enregistrer des vidéos de haute qualité? Ajoute-t-il quelque chose de nouveau aux téléphones ordinaires?

Le nouveau HUAWEI nova 7 5G est livré avec une caméra Quad AI haute résolution 64MP. Pour être précis, la configuration de la caméra HUAWEI nova 7 5G consiste en une caméra principale haute résolution de 64MP.La configuration comprend également un objectif Super grand angle de 8MP, parfait pour les photos en extérieur et en paysage ou les grandes photos de groupe. Un téléobjectif 8MP avec zoom numérique jusqu’à 20X pour voir des sujets éloignés avec des détails clairs. Enfin, un objectif Macro 2MP qui vous donne la possibilité de prendre des photos d’aussi près que 4 cm pour explorer des détails plus petits.

De plus, si vous recherchez de nouvelles fonctionnalités supplémentaires dans la caméra, dites bonjour à – Mode vidéo DUAL-VIEW1. Vous pouvez désormais utiliser la caméra avant et arrière pour enregistrer des vidéos à l’avant et à l’arrière en même temps, ajoutant de la créativité et du plaisir à toutes vos vidéos. Ce mode apporte le tournage à double caméra, qui offre aux vloggers diverses façons d’enregistrer des vidéos parlant de caméras frontales.Le HUAWEI nova 7 5G est livré avec une caméra Selfie AI haute résolution 32MP. Avec cette caméra selfie, vous pouvez enregistrer des clips selfie HD et également filmer des vidéos en qualité 4K! La caméra frontale prend également en charge d’autres fonctionnalités innovantes telles que Super Night Selfie 3.0.Ainsi, que vous capturiez des photos ou des vidéos de jour ou de nuit, le HUAWEI nova 7 5G vous fournira toujours une haute qualité.

Performances 5G solides

De toute évidence, nous faisons tous plus avec nos smartphones de nos jours, que ce soit à des fins de travail ou de divertissement personnel. Des processus tels que le téléchargement d’un énorme morceau de fichier, le streaming en ligne, les appels vidéo, les jeux en ligne, etc. sont des tâches insignifiantes pour le HUAWEI nova 7 5G. Le produit phare 5G Trendy promet des performances 5G exceptionnelles, grâce au chipset 7nm Kirin 985 5G, qui assure non seulement un traitement fluide et efficace, mais prend également en charge les réseaux 5G!

La meilleure partie est que vous n’avez pas à vous soucier de la vitesse rapide du réseau affectera votre batterie car le HUAWEI nova 7 5G est livré avec une batterie de 4000 mAh qui est assez énorme et puissante pour durer avec vous toute la journée. De plus, le téléphone est livré avec un HUAWEI SuperCharge de 40 W pour une charge rapide – de 0 à 70% en seulement 30 minutes!

Conception 3D: un agencement esthétique de lumières et d’ombres

Le HUAWEI nova 7 5G est conçu avec une technique de traitement innovante qui apporte de nouvelles variantes de couleur, à savoir Space Silver, Midsummer Purple et Black, mettant en évidence le panneau arrière 3D qui reflète les lumières et les ombres dansantes.

La face avant du HUAWEI nova 7 5G contient l’écran HUAWEI Punch FullView OLED 20: 9 de 6,53 pouces avec une résolution FHD + de 2400 x 1080 qui vous offre une expérience visuelle immersive et confortable.

HUAWEI nova 7 5G est pré-installé avec HUAWEI AppGallery qui permet aux utilisateurs de télécharger une large sélection d’applications mondiales et locales ainsi que des supports de divertissement de qualité sur HUAWEI Video, HUAWEI Music et HUAWEI Reader. Vous pouvez également obtenir vos applications à partir de Petal Search, votre passerelle ouverte vers un million d’applications. Rechercher et télécharger vos applications préférées n’a jamais été aussi simple. Vous pouvez ajouter le widget Petal Search à votre écran d’accueil pour rechercher et télécharger vos applications, ce qui vous fait gagner beaucoup de temps. Le nouvel outil de recherche localise et agrège les informations, fournissant les résultats de recherche les plus précis et pertinents afin de vous permettre de personnaliser et de gérer pleinement votre expérience sur smartphone!

Pour conclure un smartphone livré avec une caméra Quad AI haute résolution, des performances solides, une grande batterie, HUAWEI Supercharge, une caméra selfie stellaire, un stockage suffisant en plus de nombreuses fonctionnalités innovantes intelligentes un package fournit exclusivement avec le nouveau HUAWEI NOVA 7 G disponible toute de uite sur le marché Tunisien à 1699dt Prix public conseiller.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter nos pages Intagram et Facebook ainsi que notre site web.