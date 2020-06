Huawei à lancé la semaine dérnière son tout nouveau smartphone de la série Y ; le huawei y6p avec une énorme batterie allant jusqu’à 5000 mAh.

Le nouveau né de la série Y est disponible dès aujourd’hui 26 juin sur le marché tunisien qui vous offre des performances et une expérience équilibrées, tout en fonctionnant comme une banque d’alimentation. Vous voulez savoir comment ? CERTAINEMENT !

Une énorme batterie qui transforme le smartphone en une banque d’alimentation :

Le HUAWEI Y6p est livré avec une grande batterie de 5000 mAh qui selon les données testées par Huawei peut prendre en charge jusqu’à 16 heures de lecture vidéo en ligne, 32 heures de lecture vidéo, 20 heures de navigation Internet sur 4G ou 36 heures d’appels téléphoniques. Ce qui non seulement offre une longue durée de vie de la batterie, mais prend également en charge la charge inverse de 6 W via un câble OTG – il peut également charger d’autres appareils avec une puissance de sortie jusqu’à 5 V / 1,2 A.

Une triple caméra pour capturer tous vos moments :

Le HUAWEI Y6p est équipé d’une triple caméra arrière qui comprend une caméra principale de 13 MP, ainsi qu’une caméra ultra-grand angle de 5 MP à 120 degrés qui prend des photos de groupe sans laisser personne de côté et d’une caméra de profondeur de 2 MP pour de beaux effets Bokeh progressifs. Cette combinaison est parfaite pour capturer des portraits et des paysages.

Performance solide et intelligente :

Le HUAWEI Y6p offre un stockage standard de 64 Go et permet aux utilisateurs de télécharger et de stocker des dizaines de films ou d’albums, un stockage de 3 Go de RAM et un chipset mobile puissant pour un traitement fluide des gros fichiers (audio et vidéo).

Un design minimaliste et des couleurs tendances :

En termes de design, HUAWEI Y6p est simple et à la mode. Il dispose d’un écran HUAWEI Dewdrop grand public de 6,3 pouces fabriqué avec la première technologie de «petite goutte de rosée» de l’industrie. En mettant en œuvre un petit appareil photo personnalisé de 2,65 mm de large, Huawei a réussi à réduire la zone de coupure de la goutte de rosée pour HUAWEI Y6p. Cela signifie que le cadre supérieur est nettement plus étroit et offre un rapport écran / corps de 88,4% pour une expérience de visualisation sur grand écran. L’avant est en verre 2.5D, tandis que le panneau arrière est fabriqué avec un matériau composite haute densité, ce qui donne à l’ensemble un aspect rond, lisse et confortable à tenir dans la main. De plus, le téléphone est livré avec un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière pour un déverrouillage rapide du téléphone.

Dans l’ensemble, le Huawei y6p est un téléphone d’entrée de gamme incroyable pour son prix avec les éléments les plus importants : batterie 500 mAh, Triple Caméra de 13MP, des performances intelligentes, et un prix super intéressant !

Le nouveau-né de la fameuse série Y ; le Huawei y6p est disponible dès aujourd’hui sur le marché tunisien à 499dt (prix public conseiller) en deux couleurs fascinantes : vert émeraude et une première en Tunisie la couleur Mauve.

Pour savoir plus, n’hésitez pas à consulter nos pages facebook et instagram ‘’Huawei Mobile’’ ainsi que notre site web.