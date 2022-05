Orange Tunisie annonce le lancement de l’application Tnajjem dans le cadre d’un partenariat avec l’association tunisienne des greffés de la Moelle osseuse (atGmo) : Tnajjem est une application mobile développée gratuitement par une équipe d’experts de Orange Digital Center (ODC) en version Android et iOS.

Il s’agit d’une application d’entraide entre les personnes atteintes de maladies du sang et les citoyens qui souhaitent les aider bénévolement et/ou donner du sang. L’objectif est de pouvoir accroître la communauté des donneurs de sang et les fidéliser ainsi que les impliquer davantage pour prêter main forte à l’association et ses bénéficiaires.

Tnajjem s’adresse ainsi au malade, à sa famille et à son entourage, souvent impliqués dans le parcours thérapeutique, ainsi qu’à toute personne voulant en savoir plus sur les maladies du sang et la greffe de la moelle osseuse.

Plus précisément, l’application permet à tout citoyen de faire partie d’un registre de donneurs potentiels de sang et de plaquettes qui seront sollicités en cas de besoin, et permet aussi à toute personne sensible à cette cause de parrainer un malade et l’aider dans plusieurs domaines (soins, assistance, aides financières et matérielles, soutien scolaire ou pour trouver un emploi, etc.).

Tnajjem permet de plus d’être toujours informé des activités de l’association ainsi que de toute nouvelle demande d’aides pour plus de transparence et une meilleure communication.

La plateforme fournit par ailleurs, et dans un langage simple et accessible, une description des maladies du sang et les différentes modalités de traitements, ainsi que des données utiles sur la greffe de la moelle osseuse, proposées sous la forme de réponses aux questions les plus fréquemment posées sur ce sujet.

Tout le contenu de l’application mobile est géré à travers un back-office efficace, développé par les experts de Orange Developer Center, l’école du code de ODC, destiné aux responsable de atGmo pour insérer, approuver ou refuser les demandes d’aides et coordonner avec les personnes bénévoles qui sont intéressés d’aider.

Tnajjem est disponible sur les stores Google Play (Android) et AppStore (iOS), en cliquant sur les liens suivants :

https://play.google.com/store/apps/details?id=tn.orangedigitalcenter.atgmo

https://apps.apple.com/us/app/tnajjem/id1623701374

Alors n’hésitez pas à la télécharger et surtout à en parler autour de vous !

