Les dernières technologies de Samsung démontrent son engagement pour un avenir plus durable, présentées aux visiteurs du salon leader mondial de l’audiovisuel et de l’intégration de systèmes à Barcelone

Samsung Electronics présente l’avenir de l’affichage numérique durable à Integrated Systems Europe (ISE) 2023 à Barcelone, avec de nouvelles technologies et des efforts éco-responsables guidés par la nouvelle stratégie environnementale de l’entreprise.

« Nous nous engageons à assurer la durabilité quotidienne dans l’ensemble de notre portefeuille de signalisation et à trouver des moyens significatifs de minimiser notre impact environnemental dans le cadre de notre cheminement vers une économie plus circulaire », a déclaré Hoon Chung, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « Nous sommes ravis de présenter notre vision de la façon dont la signalisation intelligente peut contribuer à la durabilité quotidienne tout en ouvrant de nouvelles opportunités incroyables pour les entreprises de l’ISE. »

Construire des technologies qui contribuent à une signalisation numérique éco-consciente

Lors de l’ISE cette année, Samsung mettra en lumière les initiatives de développement durable de l’entreprise sur la base de sa nouvelle stratégie environnementale annoncée en septembre 2022. Les visiteurs préenregistrés pourront voir la vision environnementale de Samsung prendre vie, avec la zone de développement durable sur le stand présentant l’éco- pratiques conscientes appliquées aux produits d’affichage numérique. Ces pratiques sont basées sur les cinq étapes du cycle de vie du produit : approvisionnement, production, distribution, utilisation et recyclage.

Les produits de signalisation intelligente 2023 de Samsung (QHC, QMC, QBC) sont environ 40 % plus minces que les modèles précédents avec une épaisseur de 28,5 mm. Grâce à cela, le nombre de conteneurs maritimes nécessaires à la logistique après la production peut être réduit de plus de 20 % 1 par rapport au modèle précédent. De plus, les produits de signalisation intelligente prennent en charge le réglage automatique de la luminosité de l’écran en adoptant un capteur d’éclairement qui réagit aux conditions d’éclairage environnant, aidant ainsi les utilisateurs à gérer automatiquement leur consommation d’énergie. De plus, la résine utilisée pour les capots arrière contient 10 % de matériaux post-consommation (PCM).

La solution MagicINFO basée sur le cloud de Samsung améliore la gestion à distance et permet de gérer efficacement plusieurs affichages de signalisation et une variété de contenus. La fonction de gestion à distance permettra aux utilisateurs de surveiller simplement le nombre d’appareils connectés, leurs types et leurs erreurs, et de gérer facilement différents appareils, ainsi que de contrôler à distance les paramètres tels que la luminosité de l’écran. De plus, cette solution offrira d’autres fonctionnalités, notamment des diagnostics de l’état de l’appareil, informant les utilisateurs des problèmes liés à la connexion par câble, à la température de l’appareil et aux perturbations du réseau.

Lors de l’ISE 2023, Samsung organisera également une zone de séminaires sur les solutions distincte, présentant aux visiteurs les technologies nouvelles et différenciées de l’entreprise. Sa plate-forme d’affichage en nuage qui sera bientôt annoncée offrira une large gamme de solutions d’économie d’énergie qui permettront aux utilisateurs de gérer et de réduire leur consommation d’énergie. Les nouvelles solutions incluent la surveillance de la consommation d’énergie en temps réel, la programmation de la luminance chronométrée, le réglage de la luminosité à distance et la gestion automatique des appareils. Cette plate-forme complète intégrera et connectera la signalisation LCD, la signalisation LED et les téléviseurs B2B pour offrir une expérience utilisateur transparente.

Présentation de la nouvelle signalisation extérieure 2023 – Grands écrans LED et écrans de petite taille dévoilés

Samsung annonce de nouveaux produits de signalisation à l’ISE 2023. Tout d’abord, la société lancera sa signalisation LED extérieure 2023 (nom du modèle : série XHB), conçue pour l’industrie du sport et des lieux emblématiques spectaculaires.

La série XHB est disponible en quatre modèles : P6 (pas de pixel de 6 mm), P8, P10 et P16, qui produisent tous de la lumière avec une luminosité maximale étonnante de 8 000 nits, une qualité d’image exceptionnellement claire et époustouflante, même en plein soleil. De plus, la conception standardisée des modules du XHB garantit une conception et une installation flexibles, y compris Concave (courbure maximale de 2500R), Convex, S shape, Fascia et 90 °L type.

Avec un design deux fois plus mince que le modèle précédent, la série XHB peut être installée de manière transparente, le temps d’installation étant également réduit de plus de moitié pour une plus grande commodité. De plus, l’efficacité énergétique améliorée signifie que le XHB réduit la consommation d’énergie de plus de 15 % par rapport à son prédécesseur et peut réduire environ 2 492 tonnes d’émissions de CO2 chaque année, ce qui équivaut à la quantité de CO2 séquestrée par environ 290 000 pins âgés de 30 ans. dans un an. 2

La série XHB sera disponible à la commande à partir de l’ISE 2023, certains des premiers modèles étant déjà installés en tant que tableaux d’affichage électroniques dans les stades d’accueil des équipes de baseball américaines mondialement reconnues, les New York Mets et le champion du monde Houston Astros avant le 2023. saison.

Enfin, Samsung présente un écran de signalisation extérieur de petite taille de 24 pouces (nom du modèle : OH24B) pour répondre aux besoins du marché des chargeurs de véhicules électriques (VE). Alors que la demande de véhicules électriques continue d’augmenter, il est important de fournir des solutions qui permettent une expérience de recharge plus connectée et agréable tout en offrant des opportunités de vente incitative aux entreprises et aux détaillants.

La signalisation extérieure excelle à la fois en termes de durabilité et de visibilité extérieure dans un large éventail de conditions diverses. Cette haute résilience et polyvalence sont fournies par une luminosité maximale de 1 500 nits et une conception métallique mince, ainsi qu’une résistance à l’eau, à la poussière et aux liquides (IP66, indice de protection) et une protection en verre de niveau IK-10. Un panneau à cristaux liquides rigide à haute température est également appliqué pour offrir une durabilité supplémentaire même sous un fort ensoleillement. De plus, l’écran propose des accessoires Wi-Fi/Bluetooth amovibles, qui peuvent optimiser le taux de réception en fonction des conditions d’installation. Enfin, la petite signalisation offre une efficacité énergétique inégalée avec la consommation d’énergie la plus faible de l’industrie 3(un maximum de 90 W) au-dessus de 20 pouces, parfait pour une station de charge EV qui nécessite un fonctionnement 24h/24 et 7j/7 et la livraison d’informations.

Le nouveau kiosque et la solution exclusive de Flip Pro offrent une meilleure compatibilité des appareils

Samsung annonce également le dernier modèle, la version Windows « Samsung Kiosk » (nom du modèle : KMC-W). En plus du modèle existant fonctionnant sous Tizen (OS), la version Windows « Samsung Kiosk » est compatible avec Windows 10 IoT Enterprise OS pour élargir les choix des clients.

Ce nouveau kiosque adopte le processeur Intel Core de 11e génération d’Intel. Il est équipé d’une mémoire DRAM de 8 Go et d’un SSD de 256 Go, offrant un traitement rapide et un grand espace de stockage pour répondre aux demandes en évolution rapide de l’industrie au-delà des soins de santé, de l’hôtellerie et de la vente au détail.

La société présentera une nouvelle solution, exclusive pour le « Samsung Flip », répondant à la demande des éducateurs et des entreprises d’être connectés simultanément à divers appareils. Il permet aux utilisateurs d’apporter le contenu ou les applications de leur PC au Flip en connectant un PC au Flip. En particulier, les utilisateurs peuvent écrire sur le contenu importé de leur PC sur l’écran de Flip et le partager en temps réel. La nouvelle solution améliore la convivialité pour le travail à distance et offre un environnement de travail transparent en permettant aux utilisateurs d’optimiser et d’utiliser l’écran pour se connecter aux écrans d’autres appareils.

Pour plus d’informations sur la signalisation et les solutions SMART percutantes de Samsung, veuillez visiter https://displaysolutions.samsung.com/ise2023 .

Le stand Samsung sera situé à Gran Via, Hall 3, 3F600, à Barcelone du 31 janvier au 3 février 2023.

1 Basé sur le nombre d’appareils en boîte par conteneur de 40 pieds. Sur la base du volume des ventes annuelles de signalisation intelligente intérieure en 2022.

2 La quantité d’émissions de carbone de XHB a été comparée à celle de son prédécesseur (XPR) sur la base des ventes de 2022. Les émissions de carbone annuelles de XHB ont été calculées via le calculateur d’empreinte carbone ( https:/ /www.kcen.kr/tanso/intro.green ) le 16 janvier 2023. (haute tension, été). L’effet de réduction de carbone de XHB équivalent à la plantation d’arbres a été calculé sur la base de la quantité moyenne de carbone absorbée par les arbres forestiers conçue par l’Institut national des sciences forestières de Corée (version 1.2) en juillet 2019.

3 Analyse du marché intérieur