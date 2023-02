Le réseau Orange Digital Centers, à travers ses 17 pays en Afrique et Moyen-Orient, organise une conférence gratuite 100% en ligne qui porte sur les métiers de demain « Future of work Africa Week » les 14, 15 et 16 Février 2023.

Ce rendez-vous réunit des experts internationaux de haut niveau qui vont débattre et apporter des réponses à la jeunesse Africaine voulant s’informer sur les métiers d’avenir, les compétences recherchées et bien se préparer aux futurs besoins des recruteurs.

Pour découvrir le programme et vous inscrire, rendez-vous sur le site web de la conférence : https://www.orangeafricaweek.com/