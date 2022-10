Samsung Electronics Co, Ltd a tenu sa conférence annuelle Samsung Developer Conference (SDC) le 12 octobre 2022 à San Francisco, réunissant des développeurs, des créateurs et des designers pour explorer des expériences connectées et transparentes alimentées par Samsung.

Au cours de l’événement, Samsung a partagé plus de détails sur son engagement à créer des expériences client simplifiées et révolutionnaires, y compris la vision actualisée de l’entreprise pour SmartThings, qui évolue d’une plateforme de connectivité à un facilitateur de modes de vie plus intelligents. D’une intégration plus approfondie avec Bixby à une connectivité transparente avec les appareils compatibles Matter, SmartThings crée un monde plus riche et plus ouvert qui permet à tous les utilisateurs de rationaliser leurs connexions et leur vie quotidienne.

“Chez Samsung, nous innovons continuellement nos appareils, plates-formes et services pour être plus simples et plus pratiques. Je suis fier de partager la prochaine génération de nos travaux, comme SmartThings, afin d’approfondir notre collaboration avec les partenaires et les développeurs », a déclaré Jong-Hee (JH) Han, vice-président, PDG et chef de la division Device eXperience (DX) chez Samsung Electronics. “Alors que les technologies deviennent plus complexes, nous chercherons toujours des moyens de rendre la vie plus facile, plus connectée et plus flexible, afin que nos consommateurs puissent se concentrer sur ce qui compte le plus.”

Connecter les plates-formes et les appareils avec la technologie Calm

La vision de Samsung en matière de connectivité transparente s’inspire de la philosophie de Calm Technology — où les appareils fonctionnent instantanément ensemble, afin que les consommateurs puissent gagner du temps lors de la configuration et se lancer directement dans l’expérience. Pour concrétiser cette vision, Samsung a réinventé SmartThings et ses services connectés et partenariats, notamment le Hub Everywhere de Samsung, qui étend ses capacités à l’ensemble de la maison intelligente avec des données audio et visuelles, ainsi que SmartThings Energy, SmartThings Pet et SmartThings Cooking. Samsung s’est également associé à Philips Hue pour intégrer Philips Hue Sync directement dans les appareils Galaxy afin que l’éclairage de la maison intelligente puisse s’accorder avec la musique.

L’expérience transparente s’étendra au-delà de l’écosystème de Samsung grâce à l’intégration de SmartThings avec Matter et à l’adhésion de Samsung à la Home Connectivity Alliance. Google et Samsung ont travaillé ensemble pour permettre aux utilisateurs de trouver et de relier leurs appareils à travers les plateformes en construisant une fonction multi-admin sur les appareils Matter. Cette collaboration permettra d’intégrer davantage d’appareils et d’utilisateurs dans la maison connectée à l’avenir.

Bixby a été intégré plus profondément à SmartThings, il s’agit d’un outil permettant aux développeurs de créer des expériences d’interface utilisateur vocale plus intelligentes. En tant que plateforme d’assistant vocal représentative de Samsung, Bixby a évolué pour devenir la solution d’IA capable de contrôler les appareils Galaxy individuels, ainsi que l’expérience inter-appareils à travers l’écosystème Samsung. Avec le nouveau Bixby Home Studio, les développeurs peuvent désormais créer des expériences différenciées et personnalisées pour la plateforme SmartThings. En outre, Bixby sera encore plus largement accessible aux utilisateurs avec la prise en charge de l’espagnol d’Amérique latine, à partir de novembre.

Alors que la maison intelligente devient plus avancée, Samsung introduit un nouveau paradigme de sécurité, permettant aux appareils Samsung de se protéger les uns les autres. Samsung Knox Matrice est une plate-forme privée basée sur la blockchain qui transforme les appareils Samsung éligibles en un bouclier pour protéger l’ensemble de l’écosystème d’appareils des utilisateurs – des appareils Galaxy aux téléviseurs et appareils électroménagers. De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser les paramètres de confidentialité personnels avec le nouveau Tableau de bord de sécurité et de confidentialité qui analyse les vulnérabilités, recommande des mises à jour de sécurité et offre aux utilisateurs des options de gestion des données pour garder la confidentialité et la sécurité au premier plan.

Des services personnalisés pour de meilleures expériences

L’année écoulée, Samsung TV Plus – la plateforme de streaming TV et vidéo (FAST) gratuite et financée par la publicité de Samsung, disponible sur les Smart TV Samsung et les appareils mobiles – a enregistré une croissance de 100 % de son audience et prévoit trois milliards d’heures de streaming d’ici la fin de l’année. Pour poursuivre sur cette lancée, Samsung TV Plus a élargi son offre en ajoutant des partenariats avec Lionsgate et Vice Media, fournissant ainsi de la vidéo 8K à la demande. Samsung TV Plus a également fait peau neuve, afin de refléter l’extraordinaire variété de son contenu, avec plus de 1 600 chaînes réparties dans 24 pays. Samsung TV Plus est le choix premium pour une expérience publicitaire transparente, où l’assemblage des flux rend la lecture des publicités plus simple que jamais.

Après 10 ans de service, le système d’exploitation (OS) Tizen de Samsung continue d’offrir les meilleures expériences utilisateur de sa catégorie. Le Samsung Gaming Hub offre un accès meilleur, plus rapide et plus pratique aux jeux sur les Smart TV Samsung, fournis par des partenaires de premier plan, tels que Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Utomik et Amazon Luna. Samsung Gaming Hub fait le lien entre l’expertise matérielle et logicielle pour intégrer des fonctionnalités telles que l’AI Upscaling et les fonctions multitâches afin de faire du jeu sur les Samsung Smart TV une expérience immersive et optimisée.

Tizen OS s’étend également pour offrir un support NFT avec des partenaires comme Art Token, laCollection et Nifty Gateway. Pour les clients et les développeurs B2B, Samsung fournit des API B2B spécifiques aux industries et aux cas d’utilisation comme Syncplay, qui permet de synchroniser et de lire du contenu dans plusieurs enseignes. Tizen présente également SALT, une nouvelle solution de conversion de contenu pour afficher le contenu HDR10+ de la plus haute qualité sur les téléviseurs pris en charge.

Votre Galaxy, à votre façon avec One UI 5

En introduisant la nouvelle interface One UI 5, Samsung a donné aux utilisateurs les moyens de personnaliser facilement l’apparence de leur appareil, tout en améliorant la productivité et en offrant des expériences étonnantes sur tous les appareils et toutes les plateformes. One UI 5 apporte des expériences plus personnalisées avec des modes et des routines sur mesure, et un écran de verrouillage dynamique qui affiche plusieurs visuels sur votre téléphone, votre Galaxy Watch et d’autres appareils One UI 5. Avec la nouvelle fonction Bixby Text Call, Bixby Voice répondra aux appels en votre nom et partagera les messages tapés avec l’appelant, en parlant à voix haute comme si vous aviez répondu. One UI 5 introduit également de nouvelles solutions de santé quotidienne pour aider à suivre la santé et le bien-être en un seul endroit. Cela inclut le Samsung Privileged Health SDK, qui permet aux développeurs de créer des applications exploitant le capteur BioActive de la Galaxy Watch.

Investissements et recherches tournés vers l’avenir

Samsung Research regarde au-delà de l’horizon d’aujourd’hui pour innover en vue d’un avenir meilleur, fait d’innovation incessante et de collaboration ouverte. Samsung Research met à disposition son code de manipulation de bras robotique sur GitHub, permettant ainsi aux universitaires, aux chercheurs et aux développeurs d’examiner de nouvelles idées en matière de manipulation robotique.

L’équipe de Samsung Research a également été inspirée par les nouvelles fonctionnalités de bien-être introduites par Samsung, notamment sur la Galaxy Watch5. Pour trouver de nouveaux cas d’utilisation tirant parti de ces fonctions, Samsung Research travaille avec des universités et des établissements de santé qui exploreront des domaines tels que la santé cardiaque, le stress, la pression artérielle, la santé pulmonaire et les neurosciences. En conséquence, Samsung propose un kit SDK complet – le Samsung Health Stack – qui permettra d’accélérer la recherche dans des domaines importants de la santé et de susciter de nouveaux développements.

Samsung invite les développeurs, les créateurs, les partenaires et bien d’autres à participer à son engagement en faveur d’une collaboration ouverte et d’expériences transparentes. Pour plus d’informations sur la Samsung Developer Conference (SDC) 2022, veuillez consulter [developer.samsung.com].