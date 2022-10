Si vous aimez les nouveautés technologiques cool, en particulier les smartphones élégants, voici de quoi vous enthousiasmer ! Huawei a annoncé le lancement de son dernier smartphone, le HUAWEI nova Y90. Il est parfait pour les jeunes utilisateurs qui recherchent une expérience visuelle immersive, une autonomie améliorée avec 40W HUAWEI SuperCharge et une grande batterie de 5000 mAh. Ce qui le rend d’autant plus attrayant, c’est le stockage de 128 Go et le système de triple caméra AI de 50 Mpx, qui est aussi impressionnant qu’il en a l’air.

Surnommé l’étoile super puissante avec un écran massif, le HUAWEI nova Y90 est disponible en Emerald Green, Midnight Black et Crystal Blue. Il est disponible à la vente en Tunisie depuis le jeudi 13 octobre 2022 sur le site officiel de Huawei et chez les revendeurs agréés.

Écran HUAWEI Edgeless FullView de 6,7 pouces pour un champ de vision plus large

Doté d’un écran HUAWEI Edgeless FullView de 6,7 pouces, le HUAWEI nova Y90 vous permet de visualiser vos contenus à plus grande échelle. Les bords ultra étroits vous offrent un rapport écran/corps élevé de 94 %, qui, combiné au taux de rafraîchissement de l’écran de 90 Hz[1], vous offre une expérience plus fluide et plus immersive, notamment lors des jeux. De plus, pour offrir une expérience de lecture confortable, l’écran du HUAWEI nova Y90 prend en charge des fonctions telles que le contrôle de la gradation de l’écran, le mode confort pour les yeux et le mode e-book pour améliorer encore l’expérience visuelle des utilisateurs.

Chargement rapide avec HUAWEI SuperCharge 40W [2]

Le HUAWEI nova Y90 vous offre l’avantage de la SuperCharge HUAWEI de 40W. Une simple charge de 10 minutes permet à votre smartphone de fonctionner pendant des heures.

Profitez de 2,3 heures de jeu[3] rien qu’en chargeant le téléphone pendant 10 minutes.

En outre, le HUAWEI nova Y90 dispose d’une fonction d’assistant de la batterie pour détecter intelligemment l’état de la batterie et rappeler à l’utilisateur d’agir à temps[4]. En plus de cela, il rend la recharge plus rapide, plus intelligente et plus sûre grâce à plusieurs couches de protection.

Grande batterie de 5000mAh[5] pour une autonomie prolongée

Un espace de stockage important

Comme le HUAWEI nova Y90 est doté d’une capacité de stockage de 128 Go, les utilisateurs ont accès à un espace de stockage important pour leurs applications, jeux ou fichiers préférés pour le travail et les études.

Triple caméra AI de 50 Mpx pour des photos détaillées

Si vous êtes comme la plupart des gens, vous aimez aussi capturer chaque moment de votre vie et faire passer vos réseaux sociaux au niveau supérieur. Le système de triple caméra AI 50MP du HUAWEI nova Y90 se compose d’une caméra principale haute résolution 50MP, d’une caméra de profondeur 2MP et d’une caméra macro 2MP, vous apportant une expérience d’imagerie exceptionnelle. De plus, le mode Super Night permet aux utilisateurs de capturer des scènes de nuit, même dans un environnement de prise de vue à faible luminosité, avec des détails plus lumineux et plus clairs.

Il n’a jamais été aussi facile de capturer un sujet en mouvement, grâce à la fonction AI Snapshot qui adopte l’algorithme de détection de mouvement développé par Huawei. Grâce à cette fonction, vous pouvez prendre des photos de tous les sujets et objets en mouvement pour saisir chaque moment passionnant. Il est intéressant de noter que le téléphone est également livré avec quelques fonctions pratiques qui vous aident à réaliser votre créativité. Le HUAWEI nova Y90 prend en charge l’enregistrement continu avant/arrière pour une transition transparente entre les caméras avant et arrière. Il est également doté d’une grande variété de modèles vidéo intégrés pour permettre la création de vidéos en un seul clic.

AppGallery

De plus, l’AppGallery fiable, innovante, conviviale et sécurisée est disponible sur le HUAWEI nova Y90, où les utilisateurs peuvent facilement naviguer, explorer, trouver et télécharger une large gamme d’applications de haute qualité.

[1] L’écran prend en charge un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz. Sous différentes interfaces d’applications et écrans de jeux, le taux de rafraîchissement de l’écran peut être légèrement différent, veuillez vous référer à l’expérience réelle.

[2] Pour atteindre un taux de charge maximal de 40 W, il faut utiliser le chargeur dédié, qui doit être acheté séparément. Chargement filaire uniquement. Les données proviennent de Huawei Labs. Le taux de charge réel changera intelligemment en fonction des différents scénarios. Veuillez vous référer à l’utilisation réelle.

[3] Le jeu fait référence au jeu mobile MOBA – Arena of Valor (version chinoise). Les données proviennent de Huawei Labs. Le taux de charge réel changera intelligemment en fonction des différents scénarios. Veuillez vous référer à l’utilisation réelle.

[4] Cette fonctionnalité nécessite la prise en charge de la mise à niveau HOTA.

[5] 5 000 mAh est une valeur typique, la capacité nominale de la batterie est de 4 900 mAh. La batterie est intégrée et ne peut être retirée.