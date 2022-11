Nos smartphones seraient loin d’être aussi performants sans le soutien des applications, qui ouvrent une pléthore de nouvelles possibilités. La révolution des applications qui a pris le monde d’assaut au cours de la dernière décennie nous a permis de tout faire sur nos appareils mobiles. Nous pouvons désormais payer sans carte, gérer nos finances, faire des achats en ligne, réserver des hébergements et des vols, ou même commander des produits alimentaires en rentrant chez nous. Alors, ne serait-ce pas parfait si nous pouvions télécharger les meilleures applications disponibles à partir d’un seul endroit ?

HUAWEI AppGallery est la plateforme officielle de distribution d’applications pour les appareils HUAWEI, qui dispose d’une collection d’applications vaste et croissante. Figurant parmi les trois premières places de marché d’applications au monde, cet écosystème ouvert et innovant garantit que les applications peuvent être utilisées de manière transparente sur les appareils intelligents, dans tous les scénarios, partout et à tout moment. La galerie d’applications HUAWEI protège strictement la confidentialité et la sécurité des utilisateurs tout en leur offrant une expérience unique et intelligente.

Huawei a toujours eu pour priorité de fournir un contenu de qualité aux consommateurs, et AppGallery s’appuie sur cet engagement. AppGallery permet aux utilisateurs d’accéder aux applications internationales les plus populaires dans 18 catégories, dont la navigation & le transport, le divertissement, les réseaux sociaux, le style de vie, les actualités et le shopping, entre autres. Il y a également une panoplie d’applications locales. Tout ce dont vous avez besoin pour passer la journée est là, depuis vos applications bancaires et d’opérateurs mobiles préférées jusqu’aux applications de fitness, de commande de nourriture et de streaming. De plus, AppGallery vous permet de découvrir les applications les plus tendance en un clin d’œil grâce à des sélections faites par des experts.

Le plus beau, c’est que le téléchargement d’applications via AppGallery est un jeu d’enfant. Il suffit de suivre les étapes suivantes :

Étape 1 : Ouvrir HUAWEI AppGallery

Si vous possédez un smartphone HUAWEI, comme le tout nouveau HUAWEI nova Y90, vous trouverez AppGallery préinstallé. Tout ce dont vous avez besoin est d’ouvrir AppGallery et de profiter d’une expérience unique, car lorsque Huawei affirme qu’AppGallery est un écosystème ouvert, la société le pense vraiment.

Étape 2 : Connectez-vous à l’aide de votre identifiant « HUAWEI ID »

En créant un identifiant HUAWEI et en se connectant, AppGallery permet aux utilisateurs de télécharger toutes les applications et tous les jeux qu’ils souhaitent. L’identifiant HUAWEI est lié de manière pratique à toutes les applications de l’écosystème HUAWEI Mobile Services (HMS), de sorte que les utilisateurs peuvent accéder à tout en quelques étapes seulement. Avec un HUAWEI ID, vous pouvez configurer et gérer des paiements, sauvegarder vos données et débloquer des avantages tels que des récompenses pour les membres. En outre, le processus peut être achevé en quelques minutes.

Étape 3 : Trouvez et téléchargez vos applications

L’interface intuitive d’AppGallery permet de trouver facilement les meilleures applications. Vous pouvez consulter les listes sélectionnées, de « Top Apps », pour obtenir les applications mondiales et locales les plus populaires, à « Nouvelles applications que nous aimons », pour des recommandations quotidiennes. Vous pouvez également parcourir les sections « Applications les mieux évalués », « Applications essentielles quotidiennes » et « Les plus populaires », consulter les catégories ou utiliser le champ de recherche en haut de AppGallery. Vous trouverez des applications intégrées dans AppGallery ou des options d’applications rapides sans installation pour une expérience utilisateur plus pratique. D’un simple toucher du doigt, vos nouvelles applications apparaîtront rapidement sur votre écran d’accueil. C’est aussi simple que cela.

AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions et compte plus de 580 millions d’utilisateurs actifs mensuels. La sélection diversifiée d’apps couvre tous les aspects de la vie numérique, tout en offrant une multitude de promotions et de cadeaux publicitaires. Il convient de mentionner qu’en 2021, AppGallery a enregistré plus de 432 milliards de téléchargements d’applications à travers le monde. En outre, Huawei s’est associé à 5,4 millions de développeurs enregistrés dans le monde entier pour créer des expériences uniques qui répondent à chaque style de vie, culture et lieu.

Pour télécharger ou accéder aux dernières applications, veuillez consulter le site : lien