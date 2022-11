Le Boston Consulting Group (BCG) a placé Xiaomi sur sa liste des « 50 entreprises les plus innovantes de 2022 ».

Cette désignation récompense en partie l’engagement de Xiaomi à poursuivre l’innovation technologique et à renforcer ses capacités de recherche et développement. Au deuxième trimestre 2022, ses dépenses de recherche et développement ont atteint 3,8 milliards de RMB, soit une augmentation de 22,8 % d’une année sur l’autre. Lors de l’événement de lancement des produits Xiaomi en août, Lei Jun, fondateur, président et PDG du groupe Xiaomi, a déclaré que les investissements en R&D de Xiaomi ont augmenté à un taux de croissance annuel composé de 39,7 % depuis 2017 et devraient atteindre 17 milliards de RMB en 2022 et 100 milliards de RMB au cours des cinq prochaines années.

Le classement des entreprises les plus innovantes du BCG repose en grande partie sur une enquête menée auprès de plus de 1 500 responsables mondiaux de l’innovation, interrogés en décembre 2021 et janvier 2022. Il évalue les performances d’une entreprise dans quatre catégories : mindshare mondial, vision des pairs du secteur, perturbation du secteur et création de valeur.

Le BCG publie son rapport annuel sur l’innovation depuis 2003. Parmi les autres entreprises figurant sur la liste de 2022 figurent Microsoft, Alphabet, IBM, Pfizer, Coca-Cola, Tencent, etc.

Xiaomi construit une écosphère technologique en constante expansion couvrant les smartphones, les appareils à porter, la maison intelligente, la fabrication intelligente, les véhicules électriques intelligents et les robots bioniques, pour mieux connecter les gens au monde qui les entoure et améliorer leur vie.