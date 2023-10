En 2014, Huawei a fait son entrée sur le marché des wearables avec son bracelet intelligent deux-en-un, le HUAWEI TalkBand B1. Au cours des dix années suivantes, Huawei a élargi sa ligne de wearables intelligents avec plusieurs smartbands, smartwatches et autres. Huawei a réalisé de grandes avancées dans le domaine de la technologie portable grâce à l’utilisation de technologies innovantes, d’un design de produit unique et de matériaux de première qualité. Sa gamme diversifiée de produits portables offre aux consommateurs une ligne capable d’aider les utilisateurs à répondre à leurs besoins quotidiens, en offrant un suivi du sport et de la santé, ainsi qu’une gestion active de la santé.

Au cours de la dernière décennie, Huawei a fourni aux consommateurs des objets connectés intelligents qui repoussent les limites de la technologie. En 2016, Huawei a lancé sa première technologie propriétaire de surveillance optique des signes vitaux, HUAWEI TruSeen™ 1.0. Huawei a développé ses propres solutions de capteurs l’année suivante, permettant aux produits de prendre en charge six types de surveillance dynamique de la fréquence cardiaque. En 2018, le TruSeen™ 3.0 a atteint une surveillance continue de la fréquence cardiaque sur 24 heures. En 2020, un capteur ECG haute performance a été intégré au module matériel du TruSeen™ 4.0, innovant avec des capacités de détection d’électrocardiogramme et des fonctions de surveillance continue de l’oxygène dans le sang. Le TruSeen™ 5.0+, plus récent, offre une précision améliorée. La prochaine itération de la technologie, TruSeen™ 5.5+, devrait arriver dans le courant de l’année.

En se concentrant sur la recherche et le développement autonome et la recherche scientifique fondamentale, la marque a produit des solutions innovantes telles que des capteurs, des algorithmes et des fonctionnalités. La technologie de Huawei s’est développée tout au long des 8 dernières années. Cela a conduit à l’introduction de fonctionnalités populaires telles que TruSleep™, TruRelax™ et TruSport™, qui apportent la surveillance de la fréquence cardiaque, la surveillance de l’oxygène dans le sang et le suivi du stress, fournissant une gestion globale complète de la santé aux utilisateurs.

HUAWEI Health, l’un des plus grands dépositaires de brevets au monde, a déposé plus de 800 brevets et publié 8 résultats de recherche ESC dans le cadre des lignes directrices ESC 2020 sur la fibrillation auriculaire au cours des 8 dernières années. En 2022, le HUAWEI WATCH D a été lancé dans le monde entier et a reçu la certification CE. Il s’agit du premier objet connecté de l’industrie à utiliser une technologie hybride de mesure de la pression artérielle qui permet une mesure précise de la pression artérielle par le biais d’une micro-pompe. La fonction Health Glance du HUAWEI WATCH 4 Series détecte 7 indicateurs physiologiques et produit un rapport de santé complet.

L’application HUAWEI Health offre déjà des recommandations personnalisées en matière de sport et de santé qui couvrent différents scénarios quotidiens tels que le sommeil, l’alimentation, la santé globale, l’exercice et les émotions. En outre, Huawei continue de travailler avec ses partenaires pour permettre à la recherche de résoudre des problèmes de santé majeurs tels que les troubles du sommeil, la récupération sportive, le développement de l’enfance et les solutions numériques complètes en matière de soins de santé. Grâce à ses efforts de collaboration, Huawei a contribué efficacement à l’évolution du secteur de la gestion de la santé.

En l’espace de dix ans, Huawei a accéléré la croissance mondiale de la recherche dans le domaine des technologies portables. La marque possède 10 instituts de recherche et 3 laboratoires de fitness et de santé en Chine, et prévoit de créer des laboratoires de santé en Europe dans le courant de l’année. Les livraisons de smartwatches Huawei ont dépassé les 130 millions d’unités dans le monde, et l’application HUAWEI Health compte plus de 450 millions d’utilisateurs actifs dans le monde.

La collaboration avec plus de 100 institutions professionnelles dans le monde et la participation de plus de 13 millions d’utilisateurs ont permis à Huawei d’ouvrir la voie à la surveillance de la santé à porter sur soi. La marque s’engage également à continuer à s’aventurer dans de nouveaux territoires, en repoussant les limites des applications de santé pour les smartwatches.

Les montres intelligentes jouent un rôle stratégique dans la gestion active de la santé et dans le développement de la surveillance numérique de la santé. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire en matière de précision. Huawei travaille avec des institutions spécialisées et des partenaires pour développer des solutions et des algorithmes permettant des lectures et des résultats plus précis. Huawei vise à offrir aux utilisateurs une expérience améliorée de surveillance de la santé, en ouvrant la voie au progrès continu des dispositifs portables non intrusifs et intelligents qui bénéficieront aux individus, aux familles et à l’industrie.