Huawei a annoncé dernièrement le lancement du dernier membre de la famille HUAWEI nova, le HUAWEI nova 11i. Ce dernier-né de la série nova présente une fusion harmonieuse de la technologie et du design au sein de la ligne de produits nova de Huawei. Magnifiquement conçu et puissant, ce smartphone est destiné aux personnes ambitieuses et orientées vers un but précis.

Le HUAWEI nova 11i est disponible en vert menthe et en noir étoilé sur l’ensemble du territoire tunisien et sur le site officiel de Huawei.

Un aspect et un toucher exquis avec le design emblématique des anneaux à double orbite étoilée

Doté d’un look et d’une sensation exquis, le HUAWEI nova 11i arbore le design emblématique de l’anneau double étoile en orbite. Héritant du design classique de l’anneau étoilé des générations précédentes, le smartphone évoque l’image de deux étoiles en orbite et incarne l’esprit de l’exploration spatiale. Son écran plat est encadré par des bords ultrafins de 1 mm, ce qui permet d’obtenir un rapport écran/corps impressionnant de 94,9 %. Avec un profil mince de seulement 8,55 mm et un poids de 193 g, le HUAWEI nova 11i permet de naviguer confortablement d’une seule main et se glisse sans effort dans n’importe quel sac ou poche pour plus de commodité. Le smartphone est disponible en deux couleurs inspirées de la nature : vert menthe et noir étoilé.

Expérience ultime audio-visuel immersion

Le HUAWEI nova 11i est doté d’un grand écran de 6,8 pouces avec un rapport écran/corps de 94,9 % et des bords ultra-fins de 1 mm, offrant une expérience visuelle véritablement immersive. Il est doté d’un taux d’échantillonnage tactile variable allant jusqu’à 270 Hz pour un fonctionnement plus fluide. Équipé d’algorithmes améliorés et d’une solution audio Histen 8.1, le HUAWEI nova 11i offre une meilleure qualité audio et une variété de fonctions d’apaisement de la vision, telles que l’ajustement de la lumière, le mode nuit, le mode livre électronique et le mode de protection des yeux, garantissant une expérience visuelle confortable même dans des conditions de faible luminosité.

Autonomie illimitée grâce à la charge rapide

Le HUAWEI nova 11i est équipé d’une batterie HUAWEI SuperCharge Turbo4 de 40 W, qui permet d’augmenter la capacité de la batterie à 60% en seulement 30 minutes de charge. Dix minutes de charge suffisent pour 12 heures d’appels, 6 heures de lecture vidéo, 2 heures de jeu et 23 heures de lecture de musique locale

Le smartphone est également doté d’un système de protection de charge de la batterie à 22 couches, ce qui vous permet de charger votre téléphone à pleine vitesse en toute tranquillité d’esprit. Par ailleurs, la batterie de grande capacité de 5 000 mAh7 est conçue pour alimenter le smartphone tout au long de la journée. Le HUAWEI nova 11i gère aussi intelligemment la consommation de la batterie en identifiant et en limitant l’utilisation de l’énergie par les applications non essentielles, conservant ainsi l’énergie pour les tâches cruciales telles que les études, le travail et les activités quotidiennes.

Photographie exceptionnelle et polyvalence grâce à la double caméra AI

L’appareil photo arrière principal de 48 MP est doté d’une ouverture f/1,8, d’un capteur 1/2 pouce et de la technologie de fusion des pixels 4-en-1, ce qui permet d’obtenir des pixels plus grands de 1,6 μm. L’appareil photo haute résolution fonctionne de manière transparente avec la solution de domaine RAW tous scénarios, capturant des images époustouflantes dans les environnements peu éclairés et à contre-jour. La fonction Super Night Shot 2.0 produit des photos lumineuses et claires, améliorant la pureté générale et l’expressivité des détails des scènes à faible luminosité et nocturnes. Cette fonction augmente intelligemment la luminosité de l’image et affiche des détails plus nets, capturant de manière authentique la posture et le mouvement des portraits.

AI Snapshot utilise l’algorithme de détection de mouvement exclusif de Huawei pour suivre les mouvements en temps réel et ajuster la vitesse d’obturation, ce qui vous permet de prendre des photos nettes de vos animaux énergiques ou de vos amis participant à des activités rapides comme le paintball. Pour vos selfies, l’appareil photo frontal de 16 MP prend en charge la segmentation des portraits et les selfies à contre-jour. En outre, AI Beauty 5.1 et les algorithmes d’embellissement AI améliorent les traits du visage, lissent la peau et offrent d’autres fonctions d’embellissement.

Stockage optimisé : Plus de fichiers, plus d’applications, plus de films

Afin d’atténuer les problèmes de stockage causés par les caches des nombreuses applications installées sur votre smartphone, le HUAWEI nova 11i est doté d’une mémoire de 128 Go. Avec suffisamment d’espace pour stocker un nombre impressionnant d’épisodes (160), de chansons (10 000) ou de films (70), le téléchargement d’applications, de jeux et de fichiers est désormais un jeu d’enfant, et les problèmes de stockage appartiennent désormais au passé.