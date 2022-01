LG Electronics présente sa vision d’un style de vie amélioré et d’un avenir meilleur pour tous. Hébergé par le PDG de LG Guillaume Cho, LG Première mondiale présentera les diverses innovations de l’entreprise pour la nouvelle année et détaillera ses efforts continus pour créer une expérience utilisateur plus inclusive et durable pour demain.

Le thème de LG pour le CES 2022, La vie meilleure que vous méritez, met l’accent sur l’objectif ultime de LG d’élever tous les aspects de la vie quotidienne grâce à l’innovation technologique et de conception. Cette vision se concrétisera à travers trois courts métrages : Une vie meilleure pour vous, Une vie meilleure pour tous et Une vie meilleure demain.

Une vie meilleure pour vous : Créer de la valeur pour chaque style de vie

Le concept de LG d’appareil évolutif est au centre du premier court métrage, Une vie meilleure pour vous. Avec des capacités nouvellement améliorées d’apprentissage et d’évolution pour mieux répondre aux besoins des modes de vie individuels des utilisateurs, la plate-forme ThinQ™ mise à niveau de LG élève les produits compatibles avec encore plus de fonctionnalités pour offrir le summum de la polyvalence et de la commodité.

Une vie meilleure pour vous montre comment les progrès des solutions de divertissement de LG offrent une expérience interactive plus personnalisée aux téléspectateurs qui profitent du contenu sur des écrans plus grands à la maison.

Le public sera présenté au téléviseur LG OLED evo Gallery Edition, qui combine une qualité d’image et une luminosité d’écran supérieures avec un facteur de forme élégant et LG StanbyME, un écran sans fil mobile privé sans fil qui va n’importe où dans la maison pour offrir l’expérience de visionnement ultime d’un traditionnel LA TÉLÉ.

Une vie meilleure pour tous: plus durable, plus inclusive

L’engagement de LG à réduire son impact environnemental et à rendre ses activités plus durables est au centre de Une vie meilleure pour tous.

Innovations en matière d’économie d’énergie intégrées à l’InstaView® réfrigérateur et sa porte transparente « frapper deux fois pour voir à l’intérieur », l’utilisation accrue de matériaux recyclés dans les matériaux d’emballage des barres de son LG et la réduction des composants en plastique dans les téléviseurs LG OLED témoignent de l’engagement de LG à trouver des solutions meilleures pour les personnes et les planète.

Au-delà de 2022, LG prévoit d’introduire plus de 600 000 tonnes de plastique recyclé dans ses processus de fabrication et d’augmenter la valorisation des déchets électroniques à huit millions de tonnes d’ici 2030.

L’inclusivité est également la clé de la croissance de LG en tant que marque et pour atteindre cet objectif, LG s’engage à investir dans des conseils consultatifs sur l’accessibilité sur différents marchés.

Pour encourager l’innovation dans les domaines de la durabilité et de l’inclusivité en 2022, LG met en place le PRIX DE LA BONNE VIE, en se concentrant sur Innovation pour la Terre et Innover pour tous solliciter des idées qui minimisent l’impact environnemental des activités humaines et rendent les produits LG plus accessibles et conviviaux.

Une vie meilleure demain: Plan pour l’avenir

Le troisième et dernier court métrage se concentre sur l’avenir et le rôle de LG dans la transformation de la science-fiction en réalité, le robot de livraison porte-à-porte CLOi alimenté par l’IA étant prêt à entrer en service. Le public a également droit à un aperçu des coulisses de l’artiste virtuelle de LG, Reah, alors qu’elle répète pour son prochain clip.

LG OMNIPOD, une solution de concept de mobilité qui brouille la distinction entre la maison et la voiture, est également à l’honneur. Développant les solutions automobiles présentées dans la précédente voiture connectée de LG au CES 2020, LG OMNIPOD est une extension sur la route de son espace de vie personnel. Conçu pour fonctionner comme un bureau à domicile, un centre de divertissement ou même un salon, LG OMNIPOD offre un aperçu de la façon dont une personne occupée pourrait être en mesure de faire plus à l’avenir, où travailler à distance ne signifie pas devoir travailler à domicile.

Situé à l’intérieur de l’entrée principale du hall central au Las Vegas Convention Center, l’exposition sur place de LG promet d’offrir aux visiteurs physiques et en ligne une expérience engageante et interactive grâce aux technologies AR et VR.

La vitrine de divertissement à domicile de LG sera présentée dans LG Virtual Studio dans trois zones individuelles: LG OLED sur Metaverse, Virtual Showroom et LG OLED Art. Les trois zones permettent aux visiteurs de découvrir et d’expérimenter les derniers produits de l’entreprise de manière attrayante et interactive.

Les nouveaux appareils ménagers de LG seront présentés dans les halls d’exposition virtuels bien nommés LG Home, LG Home by Objet Collection et LG ThinQ™. LG Home est un espace de vie virtuel où les visiteurs peuvent explorer les derniers appareils électroménagers de l’entreprise, y compris un nouvel ensemble laveuse-sécheuse, PuriCare™ AeroTower et LG tiiun. Dans LG Home by Objet Collection, les visiteurs peuvent organiser leur propre espace en choisissant le papier peint, le revêtement de sol et d’autres éléments de décoration d’intérieur à harmoniser avec les appareils personnalisables de la collection lifestyle premium de LG.

Visitez le site CES de LG et la chaîne YouTube officielle pour plus d’informations sur ce que LG a en réserve pour le CES 2022

