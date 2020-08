Huawei Mobile sortira bientôt son HUAWEI nova 7, la série phare à la mode pour les jeunes du monde entier. Jusqu’à présent la série HUAWEI nova compte déjà plus de 145 millions d’utilisateurs dans le monde et s’est engagée à utiliser les innovations technologiques pour apporter une nouvelle expérience de divertissement et un design à la mode.

À l’approche de l’ère 5G, le nouveau HUAWEI nova 7 présentera de nouvelles fonctions 5G pour offrir aux jeunes consommateurs une expérience complète et améliorée dans l’audiovisuel, les jeux et le divertissement.

64MP AI Quad Camera :

HUAWEI nova 7 sera équipé du nouveau Quad Camera 64MP AI, et un téléobjectif prenant en charge un zoom numérique jusqu’à 20X. ce qui vous permet de prendre des photos dans des scènes plus variées. La série prendra également en charge l’enregistrement vidéo 4K et l’enregistrement vidéo au ralenti à 960 ips, ce qui vous permet d’enregistrer des vidéos plus créatives et de les partager rapidement sur les réseaux sociaux via le réseau 5G.

Tourné sur un appareil photo nova 7 64MP

Le SoC 5G stimule les performances de divertissement

Le HUAWEI nova 7 sera alimenté par un chipset SoC-Kirin 985 5G hautes performances. Grâce à la technologie 5G de pointe de Huawei, le smartphone vous offre non seulement un meilleur réseau bien au-delà de la 4G, mais également une expérience de recherche réseau plus rapide lorsque vous êtes sortir d’un ascenseur ou descendre d’un avion, ainsi qu’une connexion plus stable pendant le mouvement.

En plus de l’expérience 5G pionnière, les processeurs, les GPU et les NPU du HUAWEI nova 7 sont de qualité supérieure dans cette même gamme de prix.

En Outre la nouvelle technologie GPU Turbo offre des optimisations aux jeux,de plus, le tout nouveau HUAWEI nova 7 sera équipé de 40 W HUAWEI SuperCharge, qui peut charger jusqu’à 70% environ en 30 minutes.

Super Night Selfie et expérience de vidéographie améliorée

Mis à part le look époustouflant, les puissantes capacités de prise de vue en selfie du téléphone sont également un argument de vente majeur de la famille de smartphones HUAWEI nova.

Le nova 7 continue d’inclure une puissante caméra frontale et prend en charge le mode Super Night Selfie qui peut capturer une image époustouflante même en basse lumière. Afin de répondre aux exigences des consommateurs en matière d’enregistrement vidéo courte et Vlog à l’ère de la 5G, le HUAWEI nova 7 prend également en charge l’enregistrement vidéo 4K et la stabilisation d’image électrique EIS pour la caméra frontale.

En conclusion, le HUAWEI nova 7 apportera des surprises aux consommateurs, des performances 5G à la photographie et au design. Pour ceux qui envisagent de se procurer un smartphone 5G, le HUAWEI nova 7 sera le smartphone de divertissement chic auquel il faut s’attendre cette année et la bonne nouvelle est que le nouveau huawei nova 7 sera bientôt disponible en Tunisie.

